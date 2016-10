Drink oficial do verão de Guarapari será escolhido hoje

Por Gabriely Sant'Ana em 21 de outubro de 2016 / Destaque, Turismo

As boas-vindas aos visitantes de Guarapari terão um gostinho especial a partir deste verão. Hoje (21), será escolhido o drink oficial da alta temporada em mais um evento do projeto “Melhor Verão dos Últimos Dez Anos”, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e Prefeitura de Guarapari.

A escolha acontece às 21h, no Yazo Ethnos (antiga Tribo de Gaia), em Meaípe. Foi montado um lounge especialmente para a ocasião, onde serão servidos os drinks finalistas em formato míni para degustação dos convidados.

Um dos organizadores, Adriano Abreu, do Guia Bares, explica que foram cinco meses de preparação, desde a inscrição dos estabelecimentos até a elaboração de receitas e escolha dos finalistas. “Foram classificados 22 drinks, porém para a grande final de hoje nós da associação selecionamos três seguindo o critério de sabor, quantidade de ingredientes e apresentação. Ficamos muito felizes com o resultado, todos se empenharam muito na criação das receitas, mas é preciso escolher o melhor”.

Entre os finalistas estão o “Sol Nascente”, criado pelo Beer House com base de vodka; “Gosto de Verão”, do restaurante Buona Massa à base de cachaça especial com mel e limão da marca do ex-piloto Nelson Piquet. “Já o terceiro vem da Pedreira, mas o responsável pediu sigilo sobre o nome, que só vai ser divulgado no evento de hoje. Só posso adiantar que foi feito a base de vodka e licores”.

Júri. A comissão julgadora será composta por membros do Comtur, que não sejam do segmento de alimentos e bebidas e convidados, limitados a dez jurados. Eles irão pontuar os drinks nos critérios de criatividade, custo, beleza e sabor. Em caso de empate, todos os jurados votam novamente.

O objetivo é que pousadas e hotéis, possam oferecê-lo como boas-vindas aos seus hóspedes. Bares e restaurantes que desejarem também poderão vender o drink oficial de Guarapari, dando o crédito para seu criador.