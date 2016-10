Drink oficial do verão será apresentado ao público em novembro

Guarapari já tem o drink oficial do verão: “Pedreira Blue”. À base de cachaça, é aromatizado com abacaxi, hortelã, limão e água com gás criado pelo mixologista Diogo Cypriano. Essa foi a mistura que conquistou o paladar dos três jurados na final do concurso que elegeu a nossa bebida de boas vindas na última sexta-feira, 21/10. E se você ficou com água na boca e desejo de experimentar, anote na sua agenda: dia 11 de novembro.

O drink será oferecido nas versões com e sem álcool na inauguração da nova loja Conceito. Uma parceria da prefeitura com o Shopping Guarapari. Um espaço de interação, informações e divulgação da cidade na praça de alimentação do terceiro piso. “Fiquei muito feliz com o resultado, porque consegui imprimir a sensação de verão com um drink suave e refrescante com a cachaça que é um símbolo brasileiro e regional ”, comemorou o mixologista.

No mês que vem, também será oferecido um workshop com os estabelecimentos que queiram aprender a fazer os três drinks finalistas. Em segundo lugar ficou o “Sol Nascente” do Beer House, feito pelo barman Rogério Millilo. Vodca com creme de cacau, suco de abacaxi, jambu, leite condensado e curaçau. E o bronze foi para o “Sabor do Verão” do Bonna Massa do barman Patrick Bianco de Souza Silva. Cachaça com limão, laranja e mel.

“O workshop será oferecido pelo Conselho Municipal de Turismo na Loja Conceito. Ainda não definimos a data. Os hotéis e pousadas que aderirem a ideia de oferecer o drink de boas vindas como cortesia farão parte do aplicativo da prefeitura de divulgação da cidade. Assim como os bares, restaurantes e quiosques que comercializarem a bebida cujo preço não pode passar de R$ 15”, explica o secretário de Comunicação, Marcelo Paranhos.

Avaliação dos jurados

Os drinks foram avaliados por três jurados: Josiane Trindade, jornalista da prefeitura; Guilherme Paganini, representante do Yazo Lounge Bar; e Ricardo Rodex, chef, consultor gastronômico e gerente do bebydas.com.

Pedreira Blue

“Os três são bons, mas seguindo os critérios clássicos de avaliação escolhemos o drink mais refrescante por se tratar de verão. E ele usou a cachaça regional, que teve uma sinestesia bacana com a folha de hortelã. É levíssimo e eu conseguiria beber, quatro, cinco doses em um dia na praia”, explicou Ricardo.

Sol Nascente

“Teve uma apresentação maravilhosa com a estrela de limão, mas pecou na utilização do leite condensando. Fica pesado para quem está na praia, tomando sol o dia todo, e comendo na maioria das vezes, fritura. É muito gostoso também, mas talvez para uma época mais fria”, comentou o consultor gastronômico.

Gosto de Verão

“Não foi utilizado nenhum ingrediente regional e é algo que valorizamos por se tratar de um drink que vai defender o verão de Guarapari. Me surpreendeu, por exemplo, ninguém usar arueira, a pimenta rosa presente em diversas praias da cidade. Ou dar uma coloração rosada ou avermelhada, o que remeteria ao símbolo de Guarapari, que é o Guará”, avaliou Ricardo.

Voto popular no ano que vem

O concurso do ano que vem promete novidades e uma delas é que a votação seja popular. “O balanço foi positivo e ficam os aprendizados. Foram 28 inscritos, mas muitos fora do regulamento. A maioria não foi nos eventos de degustação, então talvez seja melhor a gente ir aos estabelecimentos e depois fazer um evento maior para revelar a decisão do público. A cada ano vamos eleger um novo drink com a cara do verão”, afirmou o presidente do Guia Bares, Adriano Abreu.