Dupla capixaba campeã do mundial de futevôlei disputou torneio “Rainha da Pedreira” em Guarapari

Por Glenda Machado em 30 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

Uma programação inédita comandou a Arena Pedreira, em Guarapari, neste fim de semana. Após quase um mês de grandes shows com as mais diversas atrações nacionais, com essência na diversão noturna, a Pedreira trouxe dois dias inteiros dedicados a atividades esportivas com o Pedreira Summer Games. E quem representou bem a mulherada no futevôlei foram as campeãs mundiais da modalidade, Lane e Thais.

Em entrevista ao Folha da Cidade elas contaram um pouco sobre a sua rotina e a expectativa pelas olimpíadas. Entrosamento é a palavra-chave para o sucesso da parceria. Lane Matos e Thais Cruz competem juntas há três anos e se conhecem há cinco. Entretanto, antes de começarem a conversar elas não se davam muito bem. Com a aproximação, a dupla promissora logo começou a dar frutos. Com títulos brasileiro e mundial no currículo, elas querem ir além.

“Temos novos projetos. Em outubro vamos jogar um torneio em Niterói, no Rio, em novembro nós viajaremos para Goiânia e faremos tudo isso já mirando o ano que vem”, explicou Lane.

Grande parte dos troféus da dupla tem endereço certo: o Buteko da Wawa, bar da mãe de Thais, em Jardim da Penha, que virou uma espécie de vitrine para as conquistas da dupla. Caso os sonhos das capixabas continuem sendo concretizados, será preciso expandir o comércio para que o local tenha mais espaço.

“O jeito vai ser expandirmos o local. Temos muitos sonhos, muitas metas na modalidade e isso é o que nos faz continuar competindo. Queremos deixar um legado para as próximas gerações e alcançar as olimpíadas”, concluiu Thais.

Pedreira Extreme Summer Games

Em sua primeira edição, o evento chegou para promover a prática de esportes entre turistas, capixabas e atletas em geral. Uma ótima oportunidade para iniciar a preparação física que o carnaval exige e dar aquela atenção especial ao corpo e mente para enfrentar o próximo ano com muita energia positiva.

Entre as modalidades cuidadosamente escolhidas para a estreia estavam as tradicionalmente já conhecidas na estação mais quente do ano: “Altinha”, “Redinha” e “Futevôlei”, as mais radicais “Submission”, “Corrida Cross Country” e “Mountain Bike” e as últimas tendências que continuam em alta “Bike Indoor”, “StandUp (Sup)” e “CrossFit”.

Para o sócio proprietário da Pedreira e organizador do evento, Sandro Abreu, as atividades fomentam o esporte na região e fazem do espaço uma nova opção de lazer e turismo. “O balanço desses dois dias foi muito positivo, conseguimos reunir muita gente bacana do esporte aqui. Tivemos a presença das campeãs mundiais de futevôlei o que engrandece ainda mais a nossa parceria”, disse.

E para quem não participou no mês de junho a programação promete esquentar ainda mais. “Vamos trazer o Intergames, com atividades e esportes de inverno. Será a nossa segunda edição em menos de um ano. As ideias vão surgindo e vamos colocando em prática”, completou Sandro.

O evento contou com a presença de Aldair Santos, tetracampeão mundial de Futevôlei e das atuais campeãs mundiais Lane Matos e Thaís Cruz. No Crossfit, o atual campeão brasileiro, Jorge Angelo e o ex-lutador de MMA Rodrigo Dann também fizeram parte do hall de celebridades do esporte.

Confira mais imagens do evento na galeria