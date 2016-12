É amanhã! Musical “Lembranças de Um Natal” no Sesc de Guarapari

Guarapari já está em clima natalino e amanhã abre as portas para o “Musical Lembranças de Um Natal”. A apresentação acontece às 20h, no auditório do Sesc. Além do Grande Coral, conhecido carinhosamente como o “Coral das 200 Vozes”, também terá Orquestra Clássica de Câmara Fâmuli de Vitória, ambos regidos pelo maestro Inárley Carletti.

Segundo ele, o repertório une as gerações com o objetivo de transmitir uma única mensagem. “Natal é família, por isso o espetáculo é voltado para a família. Teremos muitas surpresas para encantar o público de todas as idades”, conta o maestro. A entrada é R$ 20 mais 1 kg de alimento, cuja arrecadação será doada para entidades filantrópicas de Guarapari.

Quem já teve o privilégio de ver uma palinha, sabe que é emoção garantida.“Inárley participou da Cantada de Natal na escola do meu neto e fiquei encantado. Foi lindo! E o melhor, ele interage com o público. Até as crianças ficaram admiradas. Prende a atenção de todos. Vale a pena, fiquei com muita vontade de ver mais”, contou o autônomo Eduardo Lima.

Ingressos a venda:

Lojas Zanetti do Centro e Aeroporto

Allegro Escola de Música no bairro Parque Areia Preta