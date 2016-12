É hoje! Abertura do Verão Mais com Legião Urbana

Pela terceira vez no estado, eles vêm para a abertura oficial do Verão Mais 2017. A despedida da turnê Legião Urbana XXX acontece hoje no palco do Multiplace Mais. A ideia era celebrar os 30 anos de estreia do disco “Legião Urbana”, lançado em 1985. E não da banda, que Dado e Bonfá fazem questão de frisar que não existe mais desde a morte de Renato Russo em 1996. Mas depois das apresentações pelo país a fora, eles perceberam que a turnê foi além.

Tudo começou com a ideia de lançar uma edição especial do primeiro disco da banda. Surgia então o projeto “LEGIÃO URBANA – 30 ANOS”. Além de trazer o disco original remasterizado, vem com outro recheado de pérolas e raridades cuidadosamente guardadas nos cofres da gravadora. E no meio desse processo de mexer com as fitas, rever as fotos e ouvir as primeiras versões das músicas, que eles não resistiram ao desejo de tocar juntos mais uma vez.

Dessa vontade surgia uma segunda ideia: a de chamar alguns amigos e montar um show para tocar o primeiro disco na íntegra. Mas, para evitar erros ou mal-entendidos, sempre deixando claro que não existe possibilidade alguma de “volta” da Legião Urbana. Como já disseram inúmeras vezes, a Legião – como banda – acabou junto com a morte do Renato.

No palco, Dado e Bonfá contam com Lucas Vasconcellos (Letuce) na segunda guitarra, Mauro Berman (Cabeza de Panda e Marcelo D2) no baixo e Roberto Pollo (Cirque du Soleil) nos teclados. E quem divide os vocais com o público é o cantor e ator André Frateschi. Uma responsabilidade de peso para o público que tem a missão de encerrar uma turnê histórica. Como Renato dizia: “a gente está aqui no palco, mas a verdadeira Legião Urbana são vocês”.