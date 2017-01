EDP abre inscrições para curso de qualificação de eletricistas no Espírito Santo

EDP está com inscrições abertas para curso de qualificação de eletricistas no Espírito Santo

A Escola de Eletricista da Distribuição, em parceria com o SENAI, capacita novos profissionais para atuar no setor elétrico.

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espirito Santo, está com inscrições abertas para a Escola dos Eletricistas, iniciativa que oferece capacitação gratuita de profissionais para atuar no setor elétrico. O curso acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI).

Para se candidatar a uma vaga, o interessado deve ter no mínimo 18 anos de idade, possuir formação Ensino médio completo ou Técnico de Eletrotécnica, Automação, Mecânica. O currículo deve ser enviado até o dia 28 de fevereiro de 2017 para o e-mail escoladeeletricista@infoccorh.com.br.

Com carga horária de 480 horas, os alunos participam de aulas teóricas e práticas. Em sala de aula, aprendem sobre princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétrico por meio de instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos – permitem o planejamento, execução, avaliação e inspeção de redes, bem como manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança.

A parte prática do curso acontece no centro de treinamento da Distribuidora localizado em Carapina, na Serra. Por meio de simulações, os alunos realizam a execução de procedimentos, como construir, manter uma rede elétrica e atender às demandas, dentro dos padrões de qualidade e segurança da EDP.

Com a capacitação, os profissionais estarão aptos para executarem atividades de eletricista de rede de distribuição de energia elétrica com ênfase em construção, medição, manutenção, operação e inspeção.

A Escola dos Eletricistas é tradição desde 1987, quando a Distribuidora passou a oferecer o treinamento, e vai além de uma ação social junto à comunidade. O objetivo é possibilitar o aperfeiçoamento dos candidatos para que consigam uma colocação no mercado de trabalho, seja como futuro colaborador da EDP ou das empresas prestadoras de serviços.

A capacitação realizada pela Companhia, busca nos candidatos o alinhamento com o princípio da EDP “Ética e a busca do melhor para todos”, uma relação de confiança para levar ao bem comum.

Seleção

O processo de seleção para a Escola dos Eletricistas é composto pelas seguintes etapas: prova específica de Elétrica Básica, avaliação psicológica e dinâmica de grupo. Depois de passarem por essas exigências, os candidatos aprovados iniciam o curso no Centro Operativo de Carapina da EDP, na Serra.

A EDP oferece bolsa-auxílio, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Além disso, os alunos do interior do Estado recebem o benefício da hospedagem gratuita em um hotel durante o período do treinamento.