EDP Escelsa suspende energia elétrica em parte da cidade

A EDP Escelsa informou que fará manutenção da rede elétrica em 32 municípios capixabas e por isso alguns bairros terão os serviços interrompidos em determinados horários. Em Guarapari, falta energia nos bairros Bela Vista, Jardim Boa Vista, Santa Mônica e Muquiçaba. Alguns bairros terão parte dos serviços interrompidos, por isso é bom ficar atento nos horários e em quais ruas o sistema não vai funcionar. A manutenção terá início no sábado (08) e terminará na sexta-feira (14). Confira a lista completa dos bairros e programe-se:

10/10/2016

GUARAPARI – Das 08h00 às 12h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo, Ruas Alfredo Chaves, Jabaeté, São Paulo e adjacências. Das 13h00 às 17h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo, Ruas Alfredo Chaves, Jabaeté, São Paulo e adjacências

11/10/2016

GUARAPARI – Das 08h00 às 12h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo, Ruas Jabaeté, Mantenopólis, São Paulo, do Sereno e adjacências. Bairro: Jardim Boa Vista: Parte da Rua São Paulo e adjacências. Das 10h00 às 15h30 – Bairro: Bela Vista: Parte das Avenidas Brasil, São Paulo, Ruas Anchieta, Santo Antônio, Itapemirim, Mimoso do Sul, Barra São Francisco, Domingos Martins, Baixo Guandú, Castelo, São Francisco, Minas Gerais, Cariacica, da Paz, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim e adjacências. Bairro: Santa Mônica: Parte da Rua Minas Gerais e adjacências. Bairro: São Gabriel: Parte das Ruas Barra São Francisco, Santo Antônio, Cariacica, Minas Gerais, Alfredo Chaves, Avenida Brasil e adjacências. Bairro: Muquiçaba: Parte da Rua Santo Antônio e adjacências. Das 13h00 às 17h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo, Ruas Jabaeté, Mantenópolis, São Paulo, do Sereno e adjacências. Bairro: Jardim Boa Vista: Parte da Rua São Paulo e adjacências.

12/10/2016

GUARAPARI – Das 08h00 às 12h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo, Ruas Jabaeté, Mantenopólis, São Paulo, do Sereno e adjacências. Bairro: Jardim Boa Vista: Parte da Rua São Paulo e adjacências. Das 13h00 às 17h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo, Ruas Jabaeté, Mantenopólis, São Paulo, do Sereno e adjacências. Bairro: Jardim Boa Vista: Parte da Rua São Paulo e adjacências.

13/10/2016

GUARAPARI – Das 08h00 às 12h30 – Bairro: Bela Vista: Parte das Ruas Itapemirim, Jabaeté, Cachoeiro de Itapemirim e adjacências. Das 10h00 às 15h30 – Bairro: Bela Vista: Parte das Ruas Alfredo Chaves, Jabaeté, Alegre, Barra São Francisco, Itapemirim, Anchieta, Baixo Guandú, Cachoeiro de Itapemirim, Avenidas Brasil, São Paulo e adjacências. Das 10h00 às 16h00 – Bairro: Bela Vista: Parte das Ruas Mimoso do Sul, Cariacica e adjacências.

GUARAPARI – Das 08h00 às 12h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo e adjacências. Das 13h00 às 17h30 – Bairro: Bela Vista: Parte da Avenida São Paulo e adjacências.