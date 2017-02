EDP Espírito Santo isenta cobrança de multa e juros

Por Redação Folha da Cidade em 13 de fevereiro de 2017 / Destaque, Geral

A medida é válida, exclusivamente, para contas que tiveram o vencimento entre os dias 06 e 10 de fevereiro

A EDP Espírito Santo informa que concederá a isenção total da cobrança de multa e juros para os clientes que não conseguiram pagar suas contas de energia na última semana, ou seja, faturas que tiveram o vencimento entre os dias 06 e 10 de fevereiro.

Para sanar a dívida utilizando o benefício, o consumidor deverá quitar a fatura até a próxima sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e, no mês seguinte, não haverá cobrança de juros e multas referentes às contas que serão pagas até esta data.

A medida excepcional, que foi adotada por conta do agravamento da crise na Segurança Pública do Estado, busca minimizar as dificuldades que foram enfrentadas pela população capixaba. “Entendemos que muitos dos nossos clientes não conseguiram pagar a conta de energia, sendo assim nos solidarizamos e vamos isentar as taxas das faturas vencidas na última semana”, informa o gestor executivo de Atendimento Comercial, Vilmar de Abreu.

A Distribuidora informa ainda que as contas podem ser pagas nos bancos conveniados ou nos agentes arrecadadores credenciados, espalhados por todos os municípios da área de concessão, e que possuem os endereços mais próximos descriminados na própria conta de energia elétrica.

Caso o cliente precise retirar a segunda via da fatura ou ter acesso ao código de barras, o pedido pode ser feito gratuitamente por meio dos canais:

· Agência Virtual www.edp.com.br<http://www.edp. com.br>

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones com as plataformas Android(tm), iOS e Windows Phone).

· Central de Atendimento: 0800 721 0707

· SMS: O cliente pode enviar mensagens para 33737 para solicitação do código de barras para pagamento da conta de luz, com o texto: Conta + n° da instalação

Para o acesso à Agência Virtual ou maior agilidade no atendimento telefônico, o cliente deve ter em mãos o CPF do titular da conta e seu número de instalação.

A EDP informa ainda que disponibiliza para o consumidor a facilidade de receber a conta de energia diretamente em seu e-mail. O cadastro pode ser feito por meio da Agência Virtual – www.edp.com.br<http://www.edp. com.br> e o cliente tem a comodidade de receber a fatura em até dois emails de sua preferência, permitindo a conferência de valores e acompanhamento do histórico de consumo.

Vale lembrar que todos os canais de atendimento da EDP são gratuitos e funcionam 24 horas.