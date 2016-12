Edson e vereadores eleitos são diplomados pela Justiça Eleitoral de Guarapari

Por Glenda Machado em 19 de dezembro de 2016 / Destaque, Política

A Justiça Eleitoral de Guarapari realizou, na tarde desta segunda-feira (19), no Sesc do município, a cerimônia de diplomação do prefeito eleito, Edson Magalhães do vice-prefeito Miguel Agrizzi; dos 17 vereadores eleitos e suplentes. A diplomação foi presidida pela juíza Fernanda Correa Martins, da 24ª Zona Eleitoral, que alertou os eleitos para que exerçam seus mandatos com honestidade, destacando que todos têm o papel de atuar com responsabilidade da melhor forma possível.

“O poder público é um terreno fértil para prosperar as fraudes financeiras, o que é errado e, como são os políticos que fazem as leis e quem administra o estado, o país e as cidades, não devem trabalhar somente pelo grupo, mas pela sociedade, conquistando o respeito da população”, argumentou.

O prefeito eleito Edson destacou que a diplomação representa a democracia e assegurou que, juntamente com os vereadores eleitos, devem seguir juntos na mesma jornada. Ele ainda alfinetou a atual administração e disse que a saúde e a educação serão um dos principais pilares de seu mandato. “Estou preocupado com médicos no pronto atendimento, e com nossas crianças que não tem creche”, Disse Magalhães que prometeu em seu discurso a construção de dez novas creches.

O vereador Wendel Lima, o mais votado, representou seus pares e destacou que os eleitos devem honrar a plataforma de campanha, dedicar a conquista a quem realmente pertence, “ao povo que nos elegeram, pois a verdadeira vitória é coletiva” e finalizou afirmando que “legislar seja um ato de amor de nossas ações”, conclui.

Novos secretários falam sobre seus projetos

Na solenidade os 14 secretários nomeados por Edson Magalhães estavam presentes. Alguns falaram ao Folha da Cidade de seu projetos para os próximos quatro anos.

Educação

“Vamos ampliar as vagas na educação infantil para que o aluno esteja na escola e aprendendo. Sou educadora e vou me empenhar nos anseios da população nessa área”, disse a secretária de Educação Sônia Meriguette

Turismo, esporte e cultura

“Temos vários projetos para todos os seguimentos. Agora no mês de janeiro estive com a Sesport que já visitou o complexo esportivo e vamos ter vários eventos por lá. Além de atletismo, remo, canoa havaiana e frescobol que estão no hall dos eventos do próximo ano”, disse o secretário de Turismo, esporte e cultura, Miguel Agrizzi.

Economia

“O primeiro desafio é colocar ordem na casa, o que significa diminuir as despesas. Vamos buscar novos empreendimentos para o município que possam gerar emprego e renda. Vamos planejar um parque industrial para que tenhamos empresas capacitadas para oferecer empregos para a população”, disse o secretário de Negócios e Projetos, Edgar Belhe.

Saúde

“A expectativa é muito grande, mas vamos analisar primeiro para tomar todas a medidas necessárias para dar uma condição melhor ao munícipe. Vamos dar uma atenção especial para a questão do medicamento que é escasso no município”, secretária de Saúde, Camila Freire

Administração

“Nós temos uma responsabilidade que é organizar a folha de pagamento da prefeitura. Vamos trabalhar nesse desafio, valorizando o servidor mas tomando as medidas necessárias para a reestruturação da nossa administração”, secretária de Administração, Jacinta Meriguette.

Planejamento

“Temos um desafio para organizar melhor e trazer novos procedimentos para trazer mais celeridade nas aprovações de projetos. O retrabalho gera custo, por isso estamos estudando novas formas para planejar e caminhar de forma mais rápida com a aprovação simplificada”, secretaria de planejamento, Milena Ferrari,