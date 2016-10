Edson Magalhães é o prefeito eleito de Guarapari

Com apenas 154 votos de vantagem em relação ao segundo colocado, Edson Magalhães (PSD), volta em 2017 à chefia do Executivo em Guarapari. Foram 27.926 votos para ele, enquanto que Carlos Von (PSDB), ficou com 27.772 votos.

O índice de abstenções, mais uma vez, foi alto na cidade. Ao todo, 18.362 eleitores não compareceram às urnas (20,81%). Foram ainda computados 2.966 votos em branco (4,24%) e 4.674 nulos (6,69%).

Vereadores. Na composição 2017-2020 da Câmara Municipal de Guarapari, apenas cinco nomes pertencem à legislatura atual: Fernanda Mazzelli (PSD), Thiago Paterlini (PMDB), Dito Xaréu (SD), Paulina Aleixo Pinna (PP) e Oziel Pereira de Souza (PSC).

O candidato mais votado é um novato em eleições, mas não no meio político. Wendel Lima (PSD), considerado também o braço direito de Edson Magalhães, conseguiu 1.736 votos, representando 2,96% do eleitorado.

As mulheres conseguiram dobrar sua participação na Câmara. Além de Fernanda e Paulina, reeleitas, chegam ao Legislativo ano que vem Rosângela Loyola (PDT) e Kamilla Rocha (DEM).