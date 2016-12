Educação de Guarapari vai abrir processo seletivo para DT

Quem deseja ingressar na carreira da Educação deve ficar atento. Começam, no dia 02 de janeiro, as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Guarapari (Semed). Os profissionais selecionados irão trabalhar sob o regime de designação temporária (DT) no ano letivo de 2017.

Há oportunidades para as funções de regente de classe, assistente de sala, intérprete/tradutor de LIBRAS, e monitor de tecnologia educacional, entre outras. Os salários variam de R$ 891,02 a R$ 3.654,82, com carga entre 20 e 44 horas semanais.

As inscrições serão exclusivamente online, através de link a ser disponibilizado no site da PMG (www.guarapari.es.gov.br), até às 23h59 do dia 08 de janeiro. Serão permitidas apenas duas fichas por CPF, sendo validadas, portanto, somente as duas primeiras fichas enviadas pelo candidato.

Confira o edital completo aqui.