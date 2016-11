Eleição para diretor e coordenador de escola será votado na próxima terça na Câmara

Mais uma sessão da Câmara de Vereadores começou sem o projeto que determina eleição para os cargos de diretor e coordenador das escolas municipais. A Emenda à Lei Orgânica Municipal 003/2016, oriunda da prefeitura, foi aprovada em primeiro turno no dia 22 de setembro com 13 votos favoráveis. Mas, no dia 25 de outubro, quando seria aprovado em segundo turno, faltou quórum para que fosse votado.

Para garantir que o projeto entre na pauta da próxima sessão, o vereador Gedson Merízio fez o pedido hoje na tribuna. “Queria pedir ao presidente que coloque em pauta, a eleição para diretor e coordenador, para que possamos votar ainda neste mandato. Como é de interesse da maioria dos vereadores, seria uma forma de agilizar para não ter que novamente recolher a assinatura de 12 vereadores para que o projeto entre em pauta de novo”, disse Gedson.

O presidente da Casa de Leis, Wanderlei Astori, acolheu o pedido e disse que o projeto será votado na próxima sessão, terça-feira, dia 8 de novembro, às 15h. “Sempre fiz o meu papel de colocar todas as pautas em votação. Se é um pedido da maioria, já está na pauta de terça”, afirmou o presidente. Mas, para ser aprovado, precisa que 12 dos 17 vereadores votem a favor.

Hoje, são mais de 120 diretores e mais de 300 coordenadores nas 93 escolas da rede municipal de Guarapari. A última eleição aconteceu em 2006. Já são 10 anos funcionando como cargos de confiança, ou seja, por indicação. Mesmo tendo sido rejeitado em maio deste ano por 8 x 7 e com a queda de quórum na semana passada, os profissionais da educação acreditam que será aprovado no dia 8.

“Temos um grupo bom de vereadores que já falaram com a gente que vota a favor e na última sessão, tinha outros projetos polêmicos em pauta. Acho que esvaziaram o plenário por causa dos outros projetos, a gestão democrática não foi o motivo maior”, destacou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado (Sindiupes), Hélio Buback. Caso seja aprovado, já passa a valer no ano que vem com a próxima gestão.