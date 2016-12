Eles vão te ajudar a fazer do seu casamento uma festa de sonhos

Realizada no dia 25 de novembro no Guará Centro de Eventos, a 4ª Noite de Degustação e Exponoivas de Guarapari foi uma chance para os noivinhos de plantão conhecerem as novidades e tendências do setor de casamentos.

Foram 14 expositores, entre empresas de fotografia e filmagem, cabelos e maquiagem, música, cerimonialista, aluguel de roupas, decoração e alimentação.

Conheça a seguir um pouco sobre cada um deles:

Guará Centro de Eventos: serviços completos para o grande dia Guará Centro de Eventos: serviços completos para o grande dia

O Guará Centro de Eventos oferece serviços de buffet, decoração, aluguel de carros, além de reservas na Guarapousada, que funciona no mesmo terreno no bairro Itapebussu.

Especializado em eventos sociais e corporativos, o Guará dispõe de um auditório para até 400 pessoas, salas de apoio, duas salas reversíveis, podendo atender até 200 pessoas e um anexo externo, com vista para uma bela área verde também usada para eventos ao ar livre. E está sempre de olho nas tendências, renovando constantemente o cardápio e os itens de decoração.

Contato: 3262-5210 / 9 9848-4970

Brilho das Noivas: exclusividade e variedade

Colocar o vestido de noiva é um grande sonho para muitas mulheres. Afinal é um momento único, em que ela pode brilhar com toda sua personalidade. Essa é a especialidade da Brilho das Noivas, loja que atende o mercado de Guarapari e região desde 2008, vestindo com elegância, noivas, noivos, casais de padrinhos, damas e pajens.

Um diferencial é que também fazemos um levantamento dos eventos para que duas convidadas, por exemplo, não usem modelos parecidos.

Contato: 3261-3116

FK Studio: do ensaio pré-wedding ao álbum completo

Um serviço de fotografia completo, que só termina quando o álbum chega às mãos do casal. É assim que trabalha o FK Studio, um nome novo no mercado, mas que traz consigo os quase 30 anos de experiência de Carlos Humberto Avanci, o “Foto Karlos”.

Além de uma equipe com quatro profissionais e um estúdio de 200 m2 localizado na Praia do Morro, um grande diferencial está na gráfica própria, capaz de imprimir até o tamanho 30×90 e com equipamentos de encadernação.

Contato: 3262-8821

Café Caramelo: gostinho de quero mais

O final de uma festa de casamento pode ser bem cansativo, mas que tal renovar as energias tomando uma xícara de um café cremoso cheio de sabor? Essa é a proposta da Café Caramello, que além de oferecer seus produtos no comércio local, resolveu inovar com a mesa de café montada em eventos sociais.

A bebida pode ser encontrada nos sabores: tradicional, baunilha, menta, amarulla, rum, black (50% ou 75% a mais de café) e panettone, novidade deste fim de ano. E vem novidade por aí: atualmente, a marca está preparando o lançamento da versão light e das monodoses em forma de cápsulas.

Contato: 9 9800-8805

Ferri Filmes: seu casamento em forma de roteiro de cinema

Os dez anos de experiência na área do cinema, participando de filmes e curtas proporcionaram a Tiago Ferri oferecer um estilo diferente nos vídeos de casamento dos seus clientes. Há três anos, ele fundou a Ferri Filmes e afirma que a fórmula tem dado certo, agradando em cheio o gosto dos clientes. Tiago também oferece uma atração para os noivos e convidados no momento da festa: a Galera da Cabine, que revela as fotos instantaneamente. “Nós montamos o totem ou a cabine que funcionam durante todo o evento. Não há limite de fotos”, explica.

Contato: 9 9929-3664

Fernanda Forminhas de Tecido: delicadeza e exclusividade na mesa de doces

Um desejo que começou para a própria festa de casamento e que virou profissão. Foi assim que Fernanda Miranda começou seu negócio de Forminhas em Tecido, que embelezam e dão personalidade às mesas de doces de casamentos e outros eventos sociais. Ela explica que é um trabalho totalmente artesanal: são dois dias para fazer um pedido de 100 unidades. O capricho com a escolha dos tecidos, cores e estampas é grande. “Gosto de pesquisar, ir atrás de novidades e apresentar sugestões de acordo com o tema da festa. Observar a reação positiva das clientes é a minha maior alegria”, completa.

Contato: 9 9787-2210

Ana Paula Música em Cerimônias: pura emoção no altar

Em tempos de mp3, tocar música ao vivo é prova de amor. É de olho nos casais desejam conferir aquela emoção a mais no momento do “sim” que Ana Paula Petri Meriguete oferece sua voz para cerimônias de casamento ou bodas. As apresentações podem ser feitas com voz e violão ou banda completa. O repertório é decidido entre o casal e a cantora, que faz sugestões para as canções que mais combinam com cada momento: entrada dos padrinhos, damas, benção das alianças, entre outros, obedecendo ao estilo e personalidade dos dois.

Contato: 9 9723-7373

Cerimonialista Vanessa Scatolin: apoio em todos os momentos

Pre-pa-ra-ti-vos-do-ca-sa-men-to. Essas sílabas provocam frio na espinha de qualquer noiva. Sorte que elas podem contar com a ajuda de alguém que conhece de cor todos os caminhos para realizar uma festa perfeita, desde a escolha do local até a lembrancinha. Pode parecer estressante, mas foi a profissão escolhida por Vanessa Scatolin, que é cerimonialista há quatro anos. “Trabalho apenas com profissionais reconhecidos, que a gente confia que vai estar lá na hora certa e entregando o que foi pedido. Em alguns casos, a gente pode até negociar melhores preços, mas não é garantia. Contudo, a economia de tempo já é um grande avanço”, aponta.

Contato: 9 9959-3769

SorriFácil: sorriso perfeito no altar

Na hora de subir ao altar, todo mundo se preocupa com a roupa, o cabelo, as unhas e a maquiagem. Mas você já parou para pensar se o seu sorriso também está à altura do momento? Foi pensando nessa necessidade, que não é só estética, mas também uma questão de saúde, que a clínica Sorrifácil montou o programa “Sorriso no Altar”. Trata-se de um ‘dia da noiva’ odontológico, para que ela possa brilhar não só com o vestido, mas também com o sorriso. Entre os procedimentos estão limpeza, clareamento, colocação de implantes e lentes de contato. “Mas não é exclusivo para elas. Os noivos também são atendidos pelo mesmo programa”, observa Jéssica Peixoto, administradora da clínica.

Contato: 3125-0992

Confeitaria Iara e Lorena: tendências em bolos e doces

Ela aprendeu o ofício com a mãe e agora divide as formas, tigelas e bicos de confeitar com a filha, Lorena. É assim que Iara passa os seus dias há 30 anos, fazendo delicados e saborosos bolos e doces para festas em geral e, especialmente, para casamentos. Ela conta que a tendência da vez são os doces mais delicados e leves, usando frutas variadas, como mini pavlovas e tortinhas. Outra inovação é a mesa de bolos no final da festa. “Em vez de um bolo maior, fazemos vários menores com diferentes sabores. Assim, os convidados escolhem o da sua preferência e todos saem satisfeitos”, conta Iara.

Contato: 9 9819-0322

DJ Ivo Furtado: a trilha sonora do casal

Ele fez da sua paixão, sua profissão e, há dez anos, coloca as pessoas na pista para dançar. O DJ Ivo Furtado é um entusiasta da música e busca passar essas boas vibrações para os casais que o contratam para a sua festa de casamento. “É muito importante que os noivos se sintam bem no ambiente da festa. E um dos fatores mais importantes para dar o clima do lugar é a música. Logo que o serviço é contratado, eu traço um perfil dos dois, vejo quais são os estilos preferidos e o que eles não gostam a fim de montar a trilha sonora perfeita para o casal”, explica.

Contato: 9 9928 4661

Photolife: o grande dia registrado em novos ângulos

Cada casal tem uma histórica única e registrá-la de uma maneira sensível e espontânea é a missão dos fotógrafos Tiago Montes e Natalie Oliveira, da Photolife. Atualmente, o grande destaque são as fotos e vídeos produzidos com drone, que oferecem novos e inusitados ângulos tanto para a festa e cerimônia quanto nos ensaios pré e pós-casamento. “A gente precisa acompanhar a evolução da tecnologia, tanto que hoje a gente entrega as fotos em um pen-drive para que os arquivos de mídia sejam copiados com mais facilidade para o computador ou tablet. Ele é entregue em um box personalizado, o que dá um charme para o serviço”, destacam.

Contato: 3262-8275

Foto na Mão: fotos instantâneas no seu evento

“Qualquer momento que caiba um sorriso, cabe o Foto na Mão”. É assim que Renan Alves Nogueira resume o trabalho desenvolvido pela sua empresa, especializada em fotos instantâneas. Renan é fotógrafo há 10 anos e tornou o Foto na Mão não apenas uma forma de registrar eventos sociais, como também se tornar uma das principais atrações dele. Isso porque as fotos são reveladas na hora e ficam à disposição para que os convidados possam se reconhecer e levar as imagens em que aparecem como recordação. Renan também destaca a sua política de preço diferenciado. “Fazemos valores reduzidos para eventos em dias úteis ou domingos”, afirma.

Contato: 9 9962-3819.

Thielli Boni: toda noiva também é uma diva

O dia mais importante da sua vida com a atenção que ele merece. Há 15 anos no mercado e um ano e meio em espaço próprio, Thielli Boni é especialista em transformar noivas em verdadeiras divas, dando assessoria de beleza completa para tornar o grande dia ainda mais inesquecível. Thielli cuida do penteado, maquiagem, unhas decoradas, estética facial, entre outros cuidados de beleza. “Faço questão de deixar a noiva pronta com antecedência para que ela veja, se namore e para que eu tenha a possibilidade de mudar alguma coisa que ela por acaso não goste”.

Contato: 3261-5615