Em Anchieta, concurso fotográfico irá premiar com diárias em pousadas

As dez imagens mais curtidas serão premiadas com diária em pousadas e hotéis do município

Quem é apaixonado por fotos terá um incentivo a mais para registrar belas paisagens em Anchieta, no Sul do Estado. A Prefeitura, por meio do setor de Comunicação Social e com apoio de empreendedores da região e da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, irá promover um concurso fotográfico no período de 03 a 27 de abril.

O concurso será realizado exclusivamente pela Fan Page da Prefeitura no Facebook (anchieta.es) é aberto para fotógrafos amadores e profissionais. O objetivo é divulgar os pontos turísticos de Anchieta, assim como atrativos culturais, ecológicos e religiosos por meio de belas imagens fotográficas.

As fotos serão publicadas em um único álbum na fan Page da Prefeitura no Facebook. As dez imagens mais curtidas serão premiadas com diária em pousadas e hotéis do município. Para participar, os internautas devem enviar as fotos pelo e-mail belezasdeanchieta@gmail.com.

O resultado final será divulgado no dia 05 de maio. As imagens deverão ser enviadas exclusivamente pelo email do concurso até o dia 27 de abril. Os participantes poderão promover suas imagens que estão concorrendo aos prêmios até o dia 04 de maio.

Serviço

Confira o regulamento na Fan Page da Prefeitura no Facebook (https://www.facebook.com/anchieta.es) ou no site (www.anchieta.es.gov.br)

Informações: (28) 3536-1785.