Em meio a troca de farpas, vereadores aprovam orçamento com autonomia de 50% para Edson

Por Gabriely Sant'Ana em 6 de janeiro de 2017 / Destaque, Política

Uma sessão que deveria ser tranquila, com duração de, no máximo, 30 minutos, se transformou em palco de troca de farpas entre os vereadores e se estendeu por mais de duas horas. Foi assim a primeira sessão extraordinária da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Guarapari nesta quinta-feira (05).

Em pauta, a votação do orçamento da Prefeitura, no valor de R$ 318.957.048,80, com suplementação de 50%. Ou seja, o prefeito Edson Magalhães terá autonomia para remanejar R$ 159.478.524,40, sem precisar da autorização da Câmara. A matéria foi aprovada por 14 votos a 2, tendo apenas os vereadores Rogério Zanon e Enis Gordin contrários.

Os dois não esconderam a insatisfação. “Eu só gostaria de mais tempo para poder analisar o orçamento. Estamos aqui só a quatro dias. Por que não reduzir a suplementação para a gente estudar e depois votar de novo e aumentar?”, questionou Enis Gordin no plenário.

Já Rogério Zanon foi enfático: “Eu não estou aqui e nem posso como vereador dar um cheque em branco para ninguém. Porque eu tenho responsabilidade com Guarapari. A gente precisa saber para onde vai o dinheiro”.

Já os vereadores favoráveis, grande parte da base aliada de Edson Magalhães, afirmaram que aprovar a suplementação de 50% era um “voto de confiança” no trabalho a ser desenvolvido pelo prefeito e que de forma nenhuma isso iria atrapalhar a ação fiscalizadora da Casa.

“No orçamento passado, também foi dada suplementação de 50% para o ex-prefeito Orly e nem por isso foi dado cheque em branco. Eu tenho certeza, pois também já conversei isso com o atual prefeito, que o orçamento para 2018 vai chegar com mais antecedência para a gente analisar, questionar melhor”, disse Clebinho do Sindicato, que também é o líder do governo municipal na Câmara.

Emendas. Grande parte da demora na sessão foi devida à tentativa de inclusão de três emendas ao orçamento: uma para destinar R$ 800 mil da verba da Educação para a construção de uma creche no bairro Portal, de autoria do vereador Gilmar Pinheiro, outra utilizando R$ 2 milhões dos recursos da Saúde para construir um Pronto Atendimento na região Norte da Cidade e a terceira para reduzir a suplementação de 50% para 10% – as duas últimas de autoria do vereador Rogério Zanon. Todas as três foram rejeitadas.

Tanto as votações das emendas quanto do orçamento em si foram feitas de forma nominal – quando os parlamentares vão até a tribuna para informar o seu voto. Alguns vereadores, porém, quebraram o protocolo e emitiram opiniões que não tinham nada a ver com a matéria discutida. Por várias vezes, o novo presidente da Casa, Wendel Lima, chamou a atenção dos edis, lembrando da importância de manter o decoro parlamentar.

OS PLACARES

Orçamento 2017

Favoráveis: Clebinho do Sindicato, Denizart, Dito Xaréu, Fernanda Mazzelli, Gilmar Pinheiro, Kamilla Rocha, Lenon Monjardim, Marcos Grijó, Oziel, Paulina, Rosângela Loyola, Sandro Bigossi, Thiago Paterlini e Zé Preto.

Contra: Rogério Zanon, Enis Gordin

APROVADO POR 14 A 2

Emenda 1 – redução da suplementação de 50% para 10%

Favoráveis: Rogério Zanon, Enis Gordin

Contra: Clebinho do Sindicato, Denizart, Dito Xaréu, Fernanda Mazzelli, Gilmar Pinheiro, Kamilla Rocha, Lenon Monjardim, Marcos Grijó, Oziel, Paulina, Rosângela Loyola, Sandro Bigossi, Thiago Paterlini e Zé Preto.

REJEITADA POR 14 A 2

Emenda 2 – Construção de creche no bairro Portal Clube

Favoráveis: Denizart, Rogério Zanon, Dito Xaréu, Enis Gordin, Gilmar Pinheiro, Rosângela Loyola, Thiago Paterlini.

Contra: Clebinho do Sindicato, Fernanda Mazzelli, Kamilla Rocha, Lenon Monjardim, Marcos Grijó, Oziel, Paulina, Sandro Bigossi, Zé Preto.

REJEITADA POR 9 A 7

Emenda 3 – Construção de PA na região Norte

Favoráveis: Denizart, Rogério Zanon, Dito Xaréu, Enis Gordin, Gilmar Pinheiro, Fernanda Mazzelli, Marcos Grijó.

Contra: Clebinho do Sindicato, Kamilla Rocha, Lenon Monjardim, Oziel, Paulina, Rosângela Loyola, Sandro Bigossi, Thiago Paterlini, Zé Preto.

REJEITADA POR 9 A 7