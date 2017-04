Em véspera de feriado, pacientes ficam sem atendimento nas unidades de saúde em Guarapari

A Saúde em Guarapari já não está bem das pernas há muito tempo. Para piorar a situação daqueles que mais dependem da saúde pública na cidade, ontem a prefeitura decretou ponto facultativo para esta quinta-feira (13), véspera de feriado, para todas as repartições públicas do município.

O problema é que várias consultas com médicos e dentistas estavam marcadas para a tarde desta sexta-feira. A reportagem do Folha da Cidade recebeu várias reclamações de pacientes que não foram avisados do fechamento das unidades de saúde e ficaram sem consultas.

Carmem Camilo, agendou uma consulta com o dentista no Bairro Adalberto Simão Nader há mais de um mês para a filha de oito anos, mas ao chegar na frente da unidade de saúde a surpresa: uma folha de papel avisava que atendimento médico apenas nos dias 18 e 19, mas nada falava sobre as consultas que estavam marcadas para hoje de tarde.

“Ninguém me ligou avisando do cancelamento. Só soube na hora que cheguei aqui. É uma falta de respeito com os pacientes. O ponto é facultativo, não é feriado. Se tinha consultas, não tinha que fechar, tinham que vir trabalhar”, declarou a mãe indignada.

A exemplo da Unidade de Saúde do Adalberto, em Bela Vista a cena se repetiu. Pelo menos cinco pessoas estavam na frente da unidade na hora em que a reportagem do Folha da Cidade chegou e nenhuma delas tinha recebido ligações ou outro aviso do fechamento da Unidade.

“Minha mãe tá aqui querendo aferir a pressão e está fechado, ninguém sabe o motivo”, disse a diarista Adnalva Ramalhete, moradora de São Gabriel. Quando ficou sabendo que era porque a prefeitura tinha decretado ponto facultativo, ela perguntou: “Mas o feriado não é amanhã?”.

Na unidade de Saúde Dr. Roberto Calmon no Centro de Guarapari uma senhora estava sentada sozinha em um banco do lado de fora. Ela acabara de ser liberada de uma noite de internação na Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (que continua funcionando) e foi até o posto para pegar um remédio que o médico receitou e não sabia o que fazer para conseguir a medicação ao ver o posto fechado.

“Eu vim andando lá da Upa para pegar o remédio, mas está fechado. Agora só segunda-feira, né? Será que não tem outro lugar aberto? Não tenho dinheiro para comprar o remédio não moço”, disse dona Maria da Penha Correia e Castro, 56 anos.

Prefeitura diz que avisou aos pacientes

Por telefone a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Guarapari informou que as unidades de saúde ligaram para os pacientes que tinham telefone para avisar do cancelamento das consultas para a tarde de hoje, mas que em alguns casos ou os telefones não foram atendidos ou os pacientes não tinham número de contato. Quem tinha consulta marcada para a tarde de hoje deverá procurar as unidade de saúde na próxima segunda-feira e fazer o agendamento para outra data.