Emenda parlamentar garante veículo para Alfredo Chaves

Na tarde desta quarta-feira (19), o prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette (PSB), recebeu em seu gabinete o deputado Estadual, Udson Soares Leal (PRP) e assessores para oficializar e fazer a entrega do veículo modelo Strada, adquirido por meio de uma emenda parlamentar. O carro será destinado às atividades do Viveiro Municipal e da agricultura familiar de Alfredo Chaves.

O encontro contou com a presença do secretário Municipal de Agricultura, Leandro Sartori; do Controlador Geral, Josivaldo Barreto; do secretário de Finanças, Carlos Eugênio; da secretária de Planejamento e Desenvolvimento, Rotiléia da Penha e do vereador Jonas Nunes.

“Estamos gratos ao deputado Udson que disponibilizou esta emenda para a compra do carro. Realmente o veiculo irá facilitar a execução das nossas visitas técnicas rurais e os projetos em prol da agricultura e do homem do campo. Por isso vamos utilizá-lo de forma proveitosa e responsavel”, afirmou o prefeito Fernando Lafayette.

O que são as emendas parlamentares?

Como o próprio diz, as emendas parlamentares são feitas por representantes do poder legislativo do país. A ideia é que os parlamentares “emendem” a proposta orçamentária para o ano seguinte.

Colocando de forma simples, as emendas parlamentares são uma forma dos legisladores brasileiros dispor e direcionar recursos do orçamento público, de acordo com as necessidades dos municípios e regiões.