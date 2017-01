Emoção! Show de Jorge e Mateus no Mais teve pedido de casamento no palco

“A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento. Tô correndo um risco sério de viver pra sempre com você…” (Pra sempre com você – Jorge e Mateus)

Era para ser um show de temporada de verão normal, o primeiro de 2017, no Multiplace Mais, em Meaípe, na noite desta quarta-feira (04). Casa cheia e gente animada, embalada pelos sucessos da dupla de sertanejo universitário Jorge e Mateus. Porém, isso não era o suficiente para os planos do produtor audiovisual Tiago Ferri.

No meio da apresentação, ele subiu ao palco e pediu a namorada Julia Bigossi Aragão, professora de Educação Física, em casamento. O casal é morador de Guarapari e no momento do “sim” arrancou aplausos da plateia, da dupla de cantores e banda.

“Somos fãs da dupla, e eu costumo sempre fazer uma brincadeira nos shows. Falo que vou pegar a baqueta de algum baterista, a paleta do cantor, ou algo do gênero, mas dessa vez a missão foi muito maior. Os amigos me incentivaram como sempre me incentivam e juntei o útil ao agradável”, explicou Ferri, que resumiu tudo como uma grande surpresa para a namorada.

Ainda emocionada com a surpresa, Julia conta que os dois começaram o relacionamento há um ano e meio, mas já passaram por muitas coisas juntos. “Eu não esperava que fosse ser tão lindo quando fosse me pedir em casamento, tudo que ele disse são coisas que a gente já viveu. Tremi muito na hora que subi no palco”.

Julia, que é fã da dupla, completou que os artistas foram muito receptivos e deixaram Tiago falar à vontade para a plateia. Depois da declaração de amor, Jorge e Mateus cantaram o sucesso “Pra sempre com você”, em homenagem aos dois.