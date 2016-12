Empresa de ônibus diz que obra na ponte de Guarapari está causando atrasos

Por Marcos Siqueira em 12 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Com um mês de implantação do novo sistema de transporte municipal em Guarapari, passageiros relatam sentir algumas diferenças. Entre os relatos estão os atrasos, lotação e melhora na qualidade da conservação dos veículos.

A maioria dos usuários consultados disse que o intervalo entre os ônibus está maior. A estudante Laila Frigini, 19 anos, contou que espera de 30 a 40 minutos quando vai para a escola. Segundo a diretora administrativa da empresa, Núbia Lorenzutti, este problema está acontecendo devido a obra de revitalização do Canal, que está causando congestionamentos na ponte. “O carros estão atrasando muito no sentido Muiçaba x Centro. Dependendo do horário, a diferença vai de 15 a 30 minutos de atraso. Fica impossível cumprir a tabela”.

Para Núbia, uma solução para minimizar o transtorno seria fechar o acesso ao posto Dino e ter um agente de trânsito orientando os condutores. A representante informou que vai se reunir com a prefeitura para dar sugestões.

Ludmila e Rosiane Olário também contaram que os ônibus estão rodando lotados, principalmente os que vão para o Trevo da BR-101. Para elas, a única melhora foi a troca dos veículos, que agora são mais novos.

O estado de manutenção também foi lembrado pela gerente de loja Kelly Ferreira. Segundo ela, os ônibus antigos que operavam antes da mudança viviam quebrando, mas era uma segunda opção para os passageiros. “Não adianta olhar os horários porque nunca bate”.

A Expresso Lorenzutti esclareceu que a maior parte das reclamações foram minimizadas, como a implantação do letreiro de itinerário piscante, que informa o ponto final solicitado pela prefeitura no edital de licitação e também o destino que o passageiro estava acostumado a ver. As linhas que tem como destino o bairro Jardim Boa Vista, por exemplo, alternam o letreiro entre o nome do bairro e Praia do Morro, facilitando a compreensão.

A concessionária também informou que está concluindo a pesquisa de destino para verificar as linhas com maior demanda. Cinco ônibus ficam de prontidão na garagem para serem acionados em caso de alta demanda ou se algum veículo apresentar defeito. No verão, o número de viagens deve aumentar, mas o número ainda não foi divulgado.