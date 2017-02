Empresa do rotativo atrasa salários e demite funcionários em Guarapari

A Vista Group Network (VGN), empresa que administra o estacionamento rotativo em Guarapari, demitiu cerca de 30 funcionários nos últimos dias. Na última terça-feira os trabalhadores se recusaram a ir para as ruas por causa dos salários e benefícios atrasados.

Desde que começou a operar em Guarapari a VGN enfrenta problemas para pagar em dia os salários dos agentes de rotativo em dia. No ano passado a empresa demitiu dezenas de funcionários que fizeram uma paralisação pedindo o pagamento em dia dos salários. Até o sindicato tentou intermediar um acordo, mas a empresa não quis conversa e não recontratou os agentes.

Depois de passar por uma mudança na gerência da empresa, a VGN passa por um período de reestruturação e de acordo com eles, este é o motivo das demissões. Na tarde de ontem a reportagem do Folha da Cidade conversou rapidamente com membros da diretoria da empresa e foi informada de que os salários seria pagos ainda esta semana. Na manhã de hoje os pagamentos começaram. “Não posso precisar o número de demissões pois a minha maior preocupação hoje era com o pagamento dos funcionários. Conseguimos pagar todos e agora as rescisões serão pagas dentro dos parâmetros estabelecidos por lei”, explicou um dos gerentes da empresa.

Outro representante da empresa explicou o seguinte: “Por causa da nossa política interna, não vamos divulgar os números exatos de demissões. Podemos dizer que a empresa está se reestruturando e estamos fazendo alterações nos nossos quadros”, finalizou.

Para os funcionários demitidos ficou o ressentimento. “Ficamos aqui aguentando desaforos dos motoristas, trabalhando sem poder ir ao banheiro ou tomar água, pois a empresa não fornece nem isso. Trabalhamos para que a empresa arrecadasse e quando reclamamos do atraso nos salários, eles nos demitem. Claro que ficamos ressentidos com a VGN”, desabafou uma funcionária demitida hoje. os funcionários afirmaram que dos 33 agentes contratados, 28 foram dispensados.