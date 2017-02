Por Glenda Machado em 2 de fevereiro de 2017 / Empregos & Carreiras

A Marca Ambiental está com uma vaga de emprego em aberto para eletricista automotivo. A empresa exige ensino fundamental completo e experiência de no mínimo seis meses na função. O salário oferecido é compatível com o mercado e o contratado ainda terá direito a plano de saúde, seguro de vida, assistência odontológica, alimentação na empresa e vale transporte. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail para rh@marcaambiental.com.br.