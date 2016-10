Empresários de olho no potencial das avaliações de hotéis na web

Por Gabriely Sant'Ana em 28 de outubro de 2016 / Destaque, Turismo

As férias estão chegando e sobrou aquele dinheirinho para viajar. O que você faz para definir seu destino? Como escolhe o hotel ou pousada se hospedar, quais passeios vai fazer, onde vai comer? A resposta é simples: buscando as opiniões de quem já foi lá. E, atualmente, essas informações não estão sendo colhidas com amigos e familiares, mas cada vez mais na internet.

É o que revela um estudo do buscador de passagens aéreas e reservas de hotéis Momondo. Segundo ele, o Brasil é o país com mais pessoas que acreditam que a melhor forma de tomar a decisão sobre sua próxima hospedagem é por meio de reviews em sites de viagens: 40% deles afirmaram dar extrema importância a esse tipo de informação.

“Esse dado mostra a relevância da experiência de cada hóspede e comprova que empresários do setor devem ficar atentos à imagem de seus estabelecimentos na web”, alerta Pedro Correia, gestor da Momondo no país.

O hóspede tem razão. E o volume de informações à disposição do viajante é enorme. Apenas o site Tripadvisor, líder no segmento, tem cerca de 350 milhões de acessos por dia e aproximadamente 200 avaliações por minuto.

Fernando Otávio Campos, proprietário da Pousada Duas Praias, na Praia do Morro, está ciente deste potencial. Ele afirma estar sempre atento ao que é publicado on-line sobre seu estabelecimento e com isso pode reforçar os pontos positivos informados pelos hóspedes e melhorar o que foi alvo de críticas.

“Eu leio e respondo todos os comentários sobre a pousada no TripAdvisor. E isso vira um ciclo virtuoso, principalmente porque adotei uma política de bônus aos funcionários com base nesses reviews. Se uma área foi alvo de muitos elogios, é justo que eu valorize os responsáveis. Isso os incentiva a trabalhar sempre mais e melhor e por consequência, deixa nossos hóspedes mais satisfeitos e motivados para dar boas avaliações”, explica.

E a cada avaliação recebida (positiva ou negativa), Fernando destina uma quantia para doar à Apae Guarapari. “É uma maneira que encontrei para que os meus hóspedes atuem como propagadores do meu estabelecimento, além de convidá-los a exercitar a responsabilidade social”.