Encontrado corpo de jovem desaparecido desde sábado no mar de Guarapari

O corpo do jovem Abdan de Freitas, que desapareceu no último sábado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira pelas equipes de buscas que estavam trabalhando na praia de Setibão. O corpo estava próximo ao local onde aconteceu o emborcamento do barco.

As buscas por Abdan começaram poucas horas depois que o barco em que ele e os amigos estavam virou na arrebentação da Praia de Setibão. O grupo de amigos seguia para passar o sábado nas Três Ilhas, mas no meio do caminho o condutor do barco acabou perdendo o rumo e segui para perto da costa, onde as ondas acertaram a embarcação e todos foram jogados ao mar.

Desde então, equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil fazem buscas na área para encontrar o jovem. Por volta das 14 horas ele foi achado próximo à lagoa de Caraís, que faz parte do Parque Estadual Paulo César Vinha. O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória.