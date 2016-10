Encontro de carros antigos e modificados vai arrecadar alimentos para instituições de Guarapari

Por Marcos Siqueira em 19 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

No próximo domingo (23) mais um encontro de amantes de carros antigos e modificados será realizado em Guarapari. Dessa vez, o evento será realizado pela equipe Low Family Cars, com o objetivo de reunir amigos e familiares que curtem esses possantes e ainda arrecadar alimentos que serão doados para a APAE e para o Asilo Recanto dos Idosos. A exposição será das 10h às 17h, no Siribeira Iate Clube, que fica entre as praias das Castanheiras e da Areia Preta. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

“Nosso objetivo é ajudar o próximo e também reunir os amigos para ver os carros que são a nossa paixão”, contou Ruam Ricardo, presidente da equipe Low Family Cars. Segundo ele, será proibido som automotivo ligado e manobras arriscadas durante o evento. “Muita gente tem preconceito achando que agente faz barulho e tumulto, o que não é verdade. O evento será para as famílias”.

Entre os carros participantes estarão uma Mercedes da década de 1970, Gol ano 96, Parati e Gol Rallye 2008, Chevete quatro portas 1985, entre outros.

As crianças que forem acompanhar os pais também terão um espaço para brincar. A organização disse que terá pula-pula, algodão doce e pipoca por R$ 3,00. O local também contará com uma praça de alimentação.