Enquete: Quem tem a melhor moqueca? ES ou Bahia? VOTE!

Por Glenda Machado em 18 de janeiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Uma velha batalha gastronômica voltou à tona nas redes sociais nesta terça-feira, 17. Iniciada (pasmem!!!) pelas páginas oficiais da prefeitura de Salvador e do governo do Espírito Santo no Facebook.

O governo capixaba aproveitou a onda do meme “logo eu” para se vangloriar de sua moqueca.

“Quis me ensinar a melhor receita de moqueca. Logo eu. Espírito Santo”.

Mas, sabe quem estava de olho? Os baianos! Que, rapidinho, foram lá questionar essa frase.

O Governo do ES até mostrou-se aberto a novas opiniões. Mas mandou o recado.

Democrática, a prefeitura de Salvador propôs, então, um duelo:

Aí os capixabas resolveram cair pra dentro.



E quem gostou, mesmo, foram os internautas.

Uma disputa começou na internet. E você, qual é a melhor receita?

Qual é a melhor moqueca do Brasil? Capixaba

Baiana View Results