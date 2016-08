Entrevista com Gedson Merízio, candidato a prefeito de Guarapari

O Jornal Folha da Cidade dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Seguindo a ordem alfabética, o quarto entrevistado é o candidato do PSB, Gedson Merízio. As perguntas foram enviadas por nossos leitores através da nossa página no Facebook e do e-mail redacao@folhadacidade.com.br. Nossa equipe selecionou 10 e cinco foram sorteadas no momento da entrevista.

As perguntas sorteadas abordaram a questão do embarque e desembarque exclusivo na rodoviária, a relação do candidato com o ex-governador Renato Casagrande, o calendário turístico do município, as obras paralisadas tanto com verba federal como estadual e com recursos próprios e a necessidade de se ter um hospital público municipal. Confira o vídeo completo sem cortes.

PERGUNTAS:

1 Estão tentando retirar a nossa maior conquista que foi o Transcol e proibir o embarque e o desembarque fora da rodoviária. Você sendo prefeito como resolveria essa questão?

2 O senhor tem o apoio do ex-governador Casagrande que é desafeto do governador Paulo Hartung, acredita que isso poderá causar algum prejuízo a sua gestão, caso seja eleito?

3 O que pretende fazer para que Guarapari possa efetivamente ser uma cidade turística e não viver da sazonalidade do verão e apenas das suas riquezas naturais? Por exemplo: quais serão os eventos culturais e esportivos que passarão a fazer parte do calendário do município?

4 Se eleito, o que o candidato pretende fazer a respeito das obras paralisadas pela cidade, tanto de iniciativa federal e estadual, como as com investimento próprio da Prefeitura?

5 Precisamos de uma posição sobre o hospital. Somos uma cidade com mais de 110 mil habitantes, mas nossas urgências e emergências ainda são feitas em Vitória. Seria possível um acordo com o estado para criar um hospital em Guarapari que atenda a nossa população e também os municípios vizinhos?