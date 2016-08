Entrevista com José Amaral, candidato a prefeito de Guarapari

O Jornal Folha da Cidade dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Seguindo a ordem alfabética, o quinto entrevistado é o candidato do PSOL, José Amaral. As perguntas foram enviadas por nossos leitores através da nossa página no Facebook e do e-mail redacao@folhadacidade.com.br. Nossa equipe selecionou 10 e cinco foram sorteadas no momento da entrevista.

As perguntas sorteadas abordaram a questão do PSOL ser um partido de esquerda, os ajustes financeiros necessários nas despesas da administração, as obras paralisadas na cidade como a nova sede da prefeitura e o hospital municipal, a crise hídrica principalmente na alta temporada e a experiência que o candidato oferece na gestão pública. Confira o vídeo completo sem cortes.

PERGUNTAS

1 Como o senhor encara o fato de ser um candidato de esquerda nesses tempos onde o grande expoente, que era o PT, caiu em tanto descrédito, visto o processo de impeachment da presidente Dilma e outros escândalos de corrupção?

2 Com o orçamento reduzido e a crise que estamos, qual o plano de austeridade que pretende aplicar? Por exemplo, redução de secretarias, redução de cargos comissionados, redução de alugueis, redução de custeio e despesas?

3 O que pretende fazer com relação à nova sede da PMG e Hospital Cidade Saúde, obras que não saem do papel?

4 Guarapari é um dos municípios do Espírito Santo com menor cobertura florestal nativa, como consequência disso em vários verões a população local e turistas sofrem com o desabastecimento de água, que afeta diretamente a economia do município. Atualmente corremos risco de racionamento até no inverno e com o passar do tempo, se não forem tomadas medidas urgentes essa situação só deve se agravar! Portanto qual sua proposta visando resolver essa crise hídrica?

5 Que experiência administrativa de gestão pública ou mesmo privada o senhor nos oferece para que possa habilitá-lo a gerir nossa cidade?