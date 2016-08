Entrevista com Manoel Ferreira Couto, candidato a prefeito de Guarapari

O Jornal Folha da Cidade dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Seguindo a ordem alfabética, o sexto entrevistado é o candidato do PT, Manoel Ferreira Couto . As perguntas foram enviadas por nossos leitores através da nossa página no Facebook e do e-mail redacao@folhadacidade.com.br. Nossa equipe selecionou 10 e cinco foram sorteadas no momento da entrevista.

As perguntas sorteadas abordaram a questão do orçamento municipal, os planos para se elaborar um calendário turístico, as possíveis soluções para a crise hídrica principalmente na alta temporada, os projetos para as áreas da agricultura e pesca e como sua gestão atuaria quanto aos pólos industriais. Confira o vídeo completo sem cortes.

PERGUNTAS

1 Com o orçamento reduzido e a crise que estamos, qual o plano de austeridade que pretende aplicar? Por exemplo, redução de secretarias, redução de cargos comissionados, redução de alugueis, redução de custeio e despesas?

2 O que pretende fazer para que Guarapari possa efetivamente ser uma cidade turística e não viver da sazonalidade do verão e apenas das suas riquezas naturais? Por exemplo: quais serão os eventos culturais, esportivos que passarão a fazer parte do calendário do município?

3 Guarapari é um dos municípios do Espírito Santo com menor cobertura florestal nativa, como consequência disso em vários verões a população local e turistas sofrem com o desabastecimento de água, que afeta diretamente a economia do município. Atualmente corremos risco de racionamento até no inverno e com o passar do tempo, se não forem tomadas medidas urgentes essa situação só deve se agravar! Portanto qual sua proposta visando resolver essa crise hídrica?

4 Como um candidato do trabalhador, quais seus planos para o setor de agricultura e de pesca de Guarapari?

5 O candidato é a favor de grandes projetos na área industrial para Guarapari? Como por exemplo, o que faria em relação ao polo industrial que ainda não saiu do papel.