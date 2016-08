Entrevista com Marquinhos Borges, candidato a prefeito de Guarapari

O Jornal Folha da Cidade dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Seguindo a ordem alfabética, o sétimo entrevistado é o candidato do PMDB, Marquinhos Borges. As perguntas foram enviadas por nossos leitores através da nossa página no Facebook e do e-mail redacao@folhadacidade.com.br. Nossa equipe selecionou 10 e cinco foram sorteadas no momento da entrevista.

As perguntas sorteadas abordaram geração de empregos por parte das pequenas empresas, o problema do déficit de vagas da educação infantil, a questão da construção de hospital público em Guarapari, a base de apoio do candidato que envolve o partido do atual prefeito e o Transcol. Confira o vídeo completo sem cortes.

Perguntas

1. Quais os planos para que as pequenas empresas se mantenham abertas, gerando emprego? Uma cidade não vive só de polos industriais, o pequeno comércio são os pulmões da renda municipal. Como ajudar esse comerciante que quer investir, mas não se aguenta por muito tempo aberto diante de tantos tributos e poucos incentivos?

2. Como o senhor pretende resolver o problema do déficit de vagas da educação infantil?

3. Precisamos de uma posição sobre o hospital. Somos uma cidade com mais de 110 mil habitantes, mas nossas urgências e emergências ainda são feitas em Vitória. Seria possível um acordo com o estado para criar um hospital em Guarapari que atenda a nossa população e também os municípios vizinhos?

4. O Senhor será candidato pelo PMDB e conseguiu aglutinar diversos partidos na sua base. Ocorre que muitos dos que estão lhe apoiando, são questionados, quer seja por serem candidatos buscando a reeleição na câmara de vereadores (e a população querendo mudanças dos representantes do legislativo), quer seja pelo apoio do PDT, partido do Prefeito atual, Sr. Orly Gomes, o qual não apresenta uma boa avaliação por parte dos cidadãos de Guarapari e também de fora (turistas). Como o Senhor avalia a sua coligação/base de apoio, tendo em vista que, a primeira vista, ela não apresenta uma mudança efetiva do cenário político atual?

5. Estão querendo tirar uma das nossas maiores conquistas que foi o Transcol e proibir o embarque e o desembarque fora da rodoviária. Se eleito, como o senhor vai resolver esse problema?