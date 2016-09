Entrevista com Ricardo Rios, candidato a prefeito de Guarapari

O Jornal Folha da Cidade dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Seguindo a ordem alfabética, o último entrevistado é o candidato do Rede, Ricardo Rios. As perguntas foram enviadas por nossos leitores através da nossa página no Facebook e do e-mail redacao@folhadacidade.com.br. Nossa equipe selecionou 10 e cinco foram sorteadas no momento da entrevista.

As perguntas sorteadas abordaram a questão do embarque e desembarque exclusivo na rodoviária e o fim da linha do Transcol até o Trevo de Setiba, a sua coligação com nomes conhecidos da velha política diante da promessa que traz um novo jeito de caminhar, como reduzir as despesas da administração pública, os planos voltados para os pequenos comerciantes e sua opinião quanto à maternidade e hospital infantil. Confira o vídeo completo sem cortes.

PERGUNTAS

1 Com o embarque/desembarque exclusivo na rodoviária e sem o transcol, como o senhor vai resolver essa questão que impacta a mobilidade urbana?

2 Seu slogan de campanha é “um jeito novo de caminhar”. Mas sua coligação traz nomes conhecidos da velha política, como Kinkas, Dantas, Wanderlei Astori, Dito Xaréu. Como o senhor avalia essa base de apoio tendo em vista que não representa uma mudança efetiva no cenário político atual?

3 Com o orçamento reduzido e a crise que estamos vivendo, qual o plano de austeridade que pretende aplicar? Por exemplo, redução de secretarias, redução de cargos comissionados, redução de alugueis, redução de custeio e despesas?

4 Quais os planos para que as pequenas empresas se mantenham abertas, gerando emprego? Uma cidade não vive só de polos industriais, o pequeno comércio são os pulmões da renda municipal. Como ajudar esse comerciante que quer investir, mas não se aguenta por muito tempo aberto diante de tantos tributos e poucos incentivos?

5 Quero saber o que o senhor vai fazer, se eleito, com a maternidade e hospital infantil que foi uma vitória para as mães e crianças da nossa cidade. O senhor se compromete em renovar o contrato?