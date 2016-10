Entrevista: Dr. Fernando, prefeito eleito de Alfredo Chaves

Após um hiato de quatro anos, a cadeira do Executivo em Alfredo Chaves volta a ser ocupada por alguém bastante conhecido. Fernando Lafayette (PSB) ou, simplesmente, Dr. Fernando. Eleito em 2004 e 2008, ele deixou a prefeitura nas mãos do seu companheiro de partido, Roberto Fiorin, e agora retorna para dar continuidade ao seu plano de desenvolvimento da Terra da Banana e do Leite.

Nas eleições de 02 de outubro, Dr. Fernando conquistou 5.019 votos ou 51,96% do eleitorado, contra os 4.641 votos computados pelo seu único adversário, Ronaldo Bianchi (PMDB). Uma disputa acirrada, definida por 378 votos de diferença. Após a vitória, o Folha da Cidade entrou em contato com o prefeito eleito. O resultado do bate-papo você confere a seguir.

Folha da Cidade: Depois de quatro anos, o senhor volta a Prefeitura de Alfredo Chaves. Como foi esse período fora do Administrativo? Ao quê o senhor se dedicou?

Dr. Fernando: Dediquei minha carreira como médico, pude ter mais tempo para atender diversas comunidades e suas famílias e ainda ter mais tempo para meus netos. Mas nesse período, nunca deixei de me informar do que estava acontecendo em nosso município e a contribuir para o seu desenvolvimento.

FC: Foi uma campanha eleitoral muito acirrada, mas o senhor saiu vitorioso. Quais foram os fatores fundamentais para o seu sucesso nas urnas?

Dr. Fernando: Acredito que as minhas duas gestões como prefeito foram fundamentais para a maioria dos eleitores me escolherem nesta eleição como prefeito. Na época, com ajuda dos servidores e da população, conseguimos fazer uma administração comprometida com as reais necessidades da população.

FC: Qual a expectativa para este novo mandato?

Dr. Fernando: Sabemos que a arrecadação vem caindo nos últimos anos e teremos muitos desafios. Mas temos grandes expectativas para os próximos quatro anos. Temos apoio de diversos parlamentares, iremos buscar recursos para atender as demandas e deixar o nosso município ainda melhor, impulsionando o desenvolvimento.

FC: Alfredo Chaves é uma cidade muito dependente da atividade agropecuária, mas vem despontando também no turismo. Como essas áreas serão trabalhadas em seu governo?

Dr. Fernando: Quando assumi pela primeira vez, criei a pasta de Turismo para iniciar os trabalhos nesse setor, que acredito ser muito importante para Alfredo Chaves. Vamos trabalhar para fomentar novos empreendimentos e atrair mais turistas, deixar os nossos atrativos mais acessíveis. Na agricultura, iremos trabalhar apoiando o homem do campo, dando assistência técnica e deixando as estradas em ótimas condições para facilitar a escoação. Ainda, iremos investir na diversidade agrícola.

FC: Qual será sua primeira atitude ao receber posse como prefeito?

Dr. Fernando: Estamos aguardando o levantamento que a equipe de transição nos apresentará para que tenhamos um melhor entendimento e avaliação do momento atual da prefeitura, e aí sim tomarmos as atitudes mais vigentes e necessárias ao município.

FC: Como o senhor pretende se relacionar com a Câmara Municipal?

Pretendo ter um bom relacionamento com os vereadores, como tive nas minhas duas gestões. Pretendo trabalhar com o propósito de unir esforços para o desenvolvimento de Alfredo Chaves.