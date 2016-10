Entrevista: Fabrício Petri, prefeito eleito de Anchieta

Com o dobro dos votos do segundo colocado, Fabrício Petri (PMDB) foi eleito o novo prefeito de Anchieta. Ele conquistou 65,38% do eleitorado contra 31,89% do atual prefeito Marquinhos Assad (PTB). Em números absolutos, o placar foi 12.395 votos contra 6.045 em sua primeira disputa eleitoral.

Mas sempre esteve em contato com a política ao longo dos três mandatos do seu finado pai, Edival Petri. Há seis anos, é concursado do Ministério Público. Filiado há 10 anos no PMDB, já foi secretário de governo e ajudou na elaboração da Agenda 21 e do Plano Diretor Municipal (PDM). Agora ele conta os planos que têm pela frente em quatro anos de mandato.

Folha da Cidade – Como o senhor avalia o resultado das urnas tendo 65% dos votos válidos? Na sua opinião, o que levou a ter essa quantidade tão expressiva de votos?

Fabrício Petri – Fiquei muito feliz com esse resultado, isso mostra que a população de Anchieta está confiante em nosso trabalho e, de certa forma, insatisfeita com a atual gestão. Fizemos uma campanha limpa, respeitando os adversários e sem promessas mirabolantes. A população entendeu nossa mensagem e nos abraçou ao longo de toda a campanha. O resultado foi esse conjunto de fatores, que nos deixou muito feliz e sabedores da responsabilidade que temos pela frente.

FC – A marca do seu pai sempre foi a educação. O que os eleitores podem esperar da sua gestão: qual será a bandeira da sua administração?

Fabrício – Quero trazer de volta a felicidade ao povo de Anchieta. Nossa gente está triste, mal cuidada. Vou ter um olhar especial para a saúde e a educação, mas quero fazer também um trabalho forte na geração de emprego e renda e no fortalecimento do turismo.

FC – Uma das principais preocupações hoje do município é a incerteza econômica com a recessão do país e a paralisação da Samarco. Como o senhor pretende alavancar a economia?

Fabrício – A Samarco precisa voltar e nós, antes mesmo da eleição, já estávamos nos movimentando para, de alguma forma, ajudar nesse processo, porém penso que Anchieta não pode ficar dependendo exclusivamente da Samarco. Nós vamos buscar parcerias para atrair novas empresas para o município e assim gerar emprego e renda. Outra coisa que vamos fazer é diversificar o turismo e fortalecer esse segmento. Anchieta tem uma riqueza sem igual no campo do turismo, precisamos explorar melhor isso.

FC – A diversificação do turismo é uma alternativa apontada em seu plano de governo. Mas como será isso na prática?

Fabrício – Nós vamos buscar uma divulgação do município junto às agências de todo o país, com o objetivo de atrair visitantes para Anchieta, mas não é só isso. Precisamos oferecer opções para que o visitante fique em nossa cidade e gaste seu dinheiro aqui fazendo a economia movimentar. Vamos fortalecer o turismo de praia, o turismo religioso e o agroturismo que é muito forte em nosso município e precisa ser melhor aproveitado.

FC – Atualmente a prefeitura é a principal geradora de emprego no município. Haverá uma reforma administrativa?

Fabrício – Nós precisamos adequar a máquina pública à realidade do município. A atual gestão produziu um inchaço na folha que precisa ser corrigido, até mesmo por conta do percentual gasto previsto por lei, e que já está sendo extrapolado. Nós precisamos recuperar a saúde financeira do município para voltar a prestar um serviço de qualidade, principalmente na saúde e na educação. Fazendo isso, nós também esperamos retomar os investimentos em nossa cidade.

FC – Qual o legado deixado por seu pai que não pode faltar na sua administração?

Fabrício – A seriedade, a honestidade e o respeito ao povo de Anchieta. Esses três fatores aliados a um incansável trabalho nos farão devolver a alegria ao povo de Anchieta.