Erros no projeto atrasam obra do Hospital e Maternidade Cidade Saúde

Uma das principais reivindicações da população é o hospital e maternidade público. E o que todos querem saber é o porquê de tanto atraso na obra. Afinal, foram cinco anos entre problemas com a desapropriação do terreno e elaboração do projeto até que a prefeitura assinou o contrato de conclusão da construção em maio do ano passado com ordem de serviço assinada em julho de 2015. De lá para cá, poucos foram os avanços no local onde já existia uma estrutura erguida no loteamento dos Adventistas na Praia do Morro. Na época, a administração municipal chegou a informar que estava realizando alguns ajustes no projeto. Agora, explica em nota oficial que é preciso corrigir 34 erros graves que contraria as normas técnicas e portaria ministerial do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Hospital foi licitado e diante de um questionamento técnico feito pela empresa que venceu a licitação para construir o hospital, o prefeito Orly Gomes, solicitou que o processo fosse encaminhado para a Secretaria Estadual de Saúde, que responde através de Norma Técnica, informando que o projeto não se adéqua a um hospital público. No documento, ainda deixa claro que se o município insistir com este projeto, o Estado não assumirá e nem tão pouco dará alvará de funcionamento para o Hospital Maternidade Cidade Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde aponta 34 erros graves no projeto. Foi observado que a empresa que elaborou o projeto não possuía experiência técnica em construção de hospital público”, consta na nota da prefeitura de Guarapari.

Diante disso, o prefeito determinou que fosse realizada uma verificação completa no processo de construção do hospital. O projeto, que foi feito na gestão passada, está sendo refeito por uma arquiteta referência no estado e a empresa licitada está aguardando as alterações para dar continuidade à obra do hospital. Um investimento de R$ 19.747.066,92. Deste total, R$ 12,8 milhões são provenientes do Governo do Estado. No entanto, até o momento só foi depositado em conta da prefeitura R$ 4 milhões além dos R$ 2 milhões empenhados. O restante, R$ 6,9 milhões, foi assumido pela administração municipal. A prefeitura ainda informou que já foram gastos R$ 200 mil neste empreendimento. O prazo de entrega inicial era até julho de 2017.

O PROJETO

Com capacidade para 170 leitos, o projeto traz UTI, UTI Neonatal, Pediátrico e Adulto. Abrange também serviço de pronto socorro geral adulto e infantil, atendimento nas especialidades de traumato-ortopedia, cardiologia, cirurgia, neurologia, obstetrícia, urgência e emergência, centro de tratamento de queimados e maternidade com parto humanizado. Além de serviços de diagnóstico por imagem e laboratorial. A estrutura contaria com três pavimentos e um heliponto na cobertura.

OS ERROS