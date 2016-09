Escola de Alfredo Chaves realiza Feira de Empreendedorismo

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Crubixá, localizada no distrito de São João de Crubixá, em Alfredo Chaves, realizou na manhã desta quarta-feira (28), a IV Feira do Jovem Empreendedor – Primeiros Passos (JEPP). Na oportunidade, os alunos apresentaram diversos trabalhos produzidos com a ajuda dos professores e familiares.

Grande variedade de peças artesanais, além da culinária com doces e salgados foram apresentados e também colocados à venda entre os visitantes.

“Queremos despertar desde cedo o empreendedorismo nas crianças. Na primeira fase, eles tiveram palestras com técnicos do Sebrae onde tiveram oportunidade de saber como empreender para ter lucro e agora foi a vez de colocar esses conhecimentos em prática”, explicou a coordenadora municipal do projeto, Alesandra Paganini.

A Escola de Crubixá está localizada a 18Km da sede do município, atende no horário matutino desde a pré escola até o 9º ano do ensino fundamental.

JEPP:

O projeto conta com a parceria do Sebrae que desenvolve oficinas para os professores da rede municipal com o objetivo de repassar os conhecimentos para os alunos em sala de aula. O projeto é uma oportunidade para despertar desde cedo no ambiente escolar o comportamento empreendedor dos estudantes.