Escola de Alfredo Chaves recebe doação de livros do projeto Caminhos da Leitura

A biblioteca da Escola Municipal Ana Araújo ficou com o acervo maior depois da doação de livros do projeto “Caminhos da Leitura”. Entre os meses de abril e agosto foram doados quase mil livros de literatura infantil e juvenil. Somente de gibis, a unidade de ensino recebeu 500 exemplares que farão parte de uma futura gibiteca.

De acordo com uma pedagoda da escola, Josiane Rangel, as doações são feitas por um paulista que prefere não ser identificado. “Ele conheceu o trabalho da escola por meio das redes sociais, gostou muito da dedicação e empenho da equipe de professores e sentiu o desejo de incentivar os nossos alunos lerem, por meio do projeto de doação de livros”.

Até o final do ano, está prevista a doação de mais livros.

Fonte: Prefeitura de Alfredo Chaves.