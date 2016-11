Escola de Guarapari vai oferecer cursos técnicos de graça

Por Marcos Siqueira em 29 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir a partir das 15h desta terça-feira (29), inscrições para cursos de educação profissional técnica de nível médio nas escolas estaduais. São 1.371 vagas para 12 diferentes cursos em 16 municípios do Espírito Santo. Em Guarapari, serão 80 vagas para Técnico em Administração e Recursos Humanos. As aulas serão na escola estadual Lyra Ribeiro em Kubitschek. As aulas começam no início de 2017.

Escolas de outros municípios capixabas também ofereceram cursos de Segurança do Trabalho, Informática, Tradução e Interpretação em Libras, Logística, Agronegócio, Meio ambiente, Portos, Serviços Jurídicos, Eletrotécnica e Mecânica.

Poderão solicitar vaga em um dos cursos, os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular; o Ensino Médio Integrado a Educação Profissional ou a Educação de Jovens e Adultos/Ensino Médio, os aprovados no Encceja/Inep, nos Exames de Educação de Jovens e Adultos/Ensino Médio ou no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), certificados pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) e estudantes que estejam cursando a 3ª série do ensino médio regular ou a 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula.

Faça a sua inscrição

As inscrições começam hoje, às 15, e vão até às 23h59 do dia 06 de dezembro. Todo o processo deverá ser realizado pela internet no site da Sedu, www.educacao.es.gov.br. O candidato deve procurar o banner Cursos Técnicos/Inscrições. Será permitido escolher apenas uma escola e um curso.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente. Serão consideradas as pontuações do resultado final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2016, ou ao último ano cursado pelo candidato. As notas informadas no formulário de inscrição são de caráter classificatório e serão processadas pelo sistema informatizado.

A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 08 de dezembro, no site da Secretaria de Educação. O edital, com todas as informações, foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (28) e pode ser consultado aqui.