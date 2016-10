Escola Municipal vai atender 1060 alunos no bairro Ipiranga

A Prefeitura de Guarapari fez mais uma entrega para a educação no município. Na tarde desta terça-feira (25), foi inaugurada a Escola Municipal Benedita Martins de Souza, no bairro Ipiranga. Com área total ampliada para comportar 1060 alunos, a escola conta com 16 salas de aula, laboratório de informática ampliada, biblioteca organizada com nova mobília, salas administrativas, auditório reformado, cozinha, refeitório climatizado e cantina. A antiga escola foi reformada e ganhou ainda uma quadra reformada e iluminada, área de lazer e gramado nas áreas externas da sala de aula.

A secretária de Educação, Diana Márgara, falou sobre o trabalho de equipe responsável por mais essa entrega.“A gente não mediu esforços para realizar essa obra. Essa é mais uma conquista porque essa escola agora é praticamente um nova escola. Tudo foi trocado, pisos novos, materiais importantes para os alunos que vão usufruir de um ótimo patrimônio ”, disse.

Para o pequeno Gustavo Henrique de apenas 8 anos, a reforma é bonita, criativa e apropriada para os alunos. “Vou estudar aqui na parte nova que foi construída. Acho que todos nós agora temos que ajudar a cuidar da escola para que ela continue bonita e confortável para os alunos”, afirmou.

O diretor da escola, Jair Lima, fez um balanço de como a escola evoluiu nessas dois anos. “Foi um grande desafio pra mim. Um dos tópicos que sempre me chamou atenção quando assumi a escola foi a questão estrutural. Com o apoio da Prefeitura de Guarapari nós conseguimos em reuniões comprovar a necessidade de mais espaço e fomos atendidos”.

O prefeito Orly Gomes destacou as obras que estão trazendo benefícios para a sociedade.“Este é mais um compromisso assumido que estamos entregando para o bairro Itapebussu, uma escola nova, construída dentro de princípios de sustentabilidade e que vai fazer a diferença para a comunidade. Em breve iremos entregar para a população mais 8 escolas que estão em construção onde nós iremos aumentar o nosso número de vagas na rede escolar”, reforçou o prefeito.