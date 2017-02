Escolas e comércio reabrem e ônibus voltam a circular nesta segunda em Guarapari

Apesar de ainda terem poucos policiais nas ruas de Guarapari, o sentimento de insegurança e medo que dominou a população na última semana está dando lugar à necessidade de se retomar a vida normal. Neste fim de semana uma mostra disso foi que 90% das lojas da cidade reabriram as portas e nesta segunda-feira as aulas vão começar na rede municipal, estadual e em algumas escolas particulares.

Neste domingo, com a notícia de que alguns PM’s retornaram ao policiamento, mesmo que à pé, a população já se sentiu mais à vontade para aproveitar o sol e ir à praia. Na praia do Morro o movimento era de um domingo de sol normal. Neste domingo também, a prefeitura de Guarapari anunciou o começo das aulas na rede municipal, que deveriam ter começado na semana passada. Ela publicou nota no site oficial sobre o assunto. (Veja aqui)

A Expresso Lorenzutti e o Sintrovig informaram que a intensão e colocar 100% da frota nas ruas, desde que o exército esteja na cidade, como foi acordado. Com isso, os ônibus passam a circular à partir das 5 da manhã.

O Judiciário e o Ministério Público também anunciaram que retomarão as atividades neste dia 13 de fevereiro. Uma nota divulgada mais cedo afirma que “haverá expediente em suas respectivas unidades”, mas com o horário reduzido até às 16 horas.

Pelo menos duas escolas particulares também anunciaram a retomada das aulas. O Maxime divulgou nota:

“Sabemos que a situação ainda não voltou a completa normalidade, mas não podemos mais protelar esta situação. Amanhã, retomaremos nossas atividades, ansiosos para recebermos nossos alunos, no entanto, seremos compreensivos com aqueles que por algum motivo não se sentirem seguros para comparecer na Instituição.

Solicitamos também que enquanto a normalidade não volte em sua totalidade, levem e busquem, com segurança, seus filhos, não os deixem vir/ir sozinhos”.

Manifestações continuam

Mesmo com a retomada da vida em vários setores da sociedade, as manifestações em frente aos batalhões da PM continuam,inclusive em Guarapari e sem previsão para acabar. Na tarde de hoje um culto foi realizado entre as mulheres que estão acampadas na frente do 10º batalhão. Elas mantêm a postura de não falar com a imprensa, mas dizem que o movimento não tem previsão de acabar.