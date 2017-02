Escolas e unidades de saúde de Anchieta voltam a funcionar nesta terça-feira

Um novo decreto do prefeito de Anchieta Fabrício Petri determina que as escolas e postos de saúde do município retomem as atividades amanhã. Esses serviços foram suspensos no município desde a semana passada em virtude da instabilidade na segurança pública, provocada pela ausência da Polícia Militar nas ruas.

O expediente na sede da Prefeitura e nas secretarias e gerências também retornarão à normalidade no horário de 8 horas às 17 horas. O Pronto Atendimento (PA) também voltará com suas atividades habituais, em regime 24 horas a partir das 7h de amanhã.

Para garantir a segurança dos moradores e servidores, a Prefeitura suspendeu o atendimento nas unidades de saúde e nas escolas e restringiu o expediente nos departamentos administrativos das secretarias e gerências desde a última terça-feira, 07.

Na sexta-feira, 10, o prefeito Fabrício Petri decretou estado de emergência na segurança pública do município e solicitou ao Estado apoio na segurança da cidade e presença de homens e veículos das Forças Armadas.