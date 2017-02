Escolas e unidades de saúde fechadas até sexta, em Anchieta

Por Glenda Machado em 9 de fevereiro de 2017 / Anchieta, Notícias de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta decide alterar e suspender parcialmente o expediente nas suas repartições municipais nesta quinta e sexta (09 e 10). A medida tem como objetivo manter a integridade das famílias e dos servidores nesse momento de instabilidade no Estado.

O expediente administrativo será das 8h às 14h, na sede da Prefeitura e nas áreas administrativas das secretarias e gerências.

As atividades da Guarda Municipal e de limpeza pública continuam mantidas. As escolas municipais e nas unidades de saúde permanecerão fechados. Os serviços realizados no Pronto Atendimento foram transferidos para o Hospital e Maternidade do Mepes.

“Acompanhando os últimos acontecimentos, vimos que ainda não se reconstituiu o ambiente que garanta a segurança e mobilidade de servidores e da população. É necessário, infelizmente, suspender novamente todas as atividades da Prefeitura. A nossa Guarda está atuante e já solicitamos apoio ao Estado. Temos que manter a ordem e a segurança em nosso município”, disse o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri.