Escolas estaduais poderão ter as férias comprometidas pela greve da PM

Por Glenda Machado em 17 de abril de 2017 / Destaque, Educação

Além da economia, a greve da PM prejudicou vários setores. Segurança pública e até mesmo a educação. No dia 6 de abril uma publicação no diário oficial dizia que as jornadas de planejamento pedagógico, conselhos de classe trimestral e recuperações, e até mesmo as tão aguardadas férias escolares, serão utilizadas para reposição das aulas perdidas.

Essa alteração será aplicada de modo exclusivo às unidades escolares da rede pública estadual que tiveram suas atividades regulares de sala de aula comprometidas no período de 6 a 10 de fevereiro. A publicação ainda diz que para o cumprimento rigoroso da legislação sobre os 200 dias letivos, as unidades escolares do estado que tiveram suas atividades além desse período poderão como reposição de aula, lançar mão dos dias de Recesso Escolar previsto no calendário de 2017.

A assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação disse que apenas as escolas da Grande Vitória foram mais comprometidas e que as datas previstas serão suficientes para repor as aulas perdidas. “Os conselhos de classe e planejamento serão transferidos para o sábado e os professores poderão realizar isso sem comprometer as datas do calendário escolar”, disse.