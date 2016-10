Futebol incentiva crianças a terem bom desempenho na escola

Brasileiro tem fama de ser amante do futebol. Seja homem, mulher ou criança, a maioria dos que nasceram nas terras da seleção canarinho já deve ter grudado os olhos na televisão por alguns minutos para ver uma partida. No bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, não é diferente. Lá, a criançada gosta tanto do esporte que veste a camisa e entra em campo.

O projeto funciona há dois meses no bairro sob o comando do professor de Educação Física Dedê e de Cosme da Silva, que também cuida com muito zelo do gramado do Centro Esportivo Capistrano Neto. Com eles não tem catimba e a regra é clara: “Podem participar meninos e meninas, mas precisa ter boas notas e frequência na escola”, afirmou Cosme. Segundo ele, alguns jogadores já estão sendo observados por olheiros de grandes clubes e serão chamados em breve para testes. “Tenho contato com profissionais de clubes como o América-MG que estão sabendo do talento dos garotos. Quem mostrar um bom futebol terá grande oportunidade de ser jogador profissional”.

O time, que leva o nome do bairro, disputa o campeonato municipal e o “Adalbertão”. Atualmente 95 crianças e adolescentes, com idade entre cinco e 17 anos fazem parte da equipe. De acordo com Cosme, eles precisam de apoio para a confecção de um uniforme próprio. Por enquanto, os atletas utilizam a camisa do time de São Gabriel.

Os interessados em participar podem comparecer nos treinos que acontecem todas as segundas e quartas-feiras, das 8h às 10h e das 14h às 17h. Moradores de bairros vizinhos também podem participar.