Escreva sua história com “DEUS”

Por Pastor Doronézio Andrade

Como está nossa vida com Deus, já pensou nisso? Já tomou alguma posição a respeito? Independente do que aconteceu até o momento, a história pode ser mudada, pode ser transformada a partir de agora, que tal começar a escrever uma história espiritual com o Pai, que vai alterar toda a sua vida. Precisamos aprender um pouco com o apóstolo Paulo.

Façamos uma autoanálise – o apóstolo deixa bem claro que ele estava olhando para sua vida e fazendo uma profunda análise “não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, quanto a mim, não julgo que haja alcançado…” ele esta analisando sua própria vida espiritual, sabia o nível que havia alcançado e que ainda não havia atingido total maturidade. É tempo de pararmos e fazermos uma autoanálise, e percebermos onde estamos em nossa vida com Deus.

Não permita que o passado te escravize atrapalhando o seu presente

Esqueça o que passou – “esquecendo-me das coisas que atrás ficam…” o apóstolo sabia muito bem o que estava falando. No passado fora perseguidor dos cristãos, mandava matá-los; agora é um cristão convicto, pregador da palavra, não somente isso, mas um missionário. Já imaginou se ele ficasse lamentando o seu passado, ele tinha todos os motivos para ter um sentimento de culpa e algo mais, ou ficar murmurando, pensando no tempo que fora gasto desta forma, se agisse assim a vida dele ficaria parada, existe muita gente presa ao passado, não importa o que você fez, se você já pediu perdão, Ele é fiel e justo para perdoar pecados, você é livre Nele, não permita que o passado te escravize atrapalhando o seu presente. Existem pessoas que sofrem porque magoaram alguém ou foram magoadas, e ficam guardando isso por longo tempo, não esqueçamos que rancor, ressentimentos é um veneno que às vezes damos ao outro, mas pode matar a nós mesmos. Se formos desses, precisamos de cura espiritual, a cura que vem do Senhor. Se quiser pensar, pense naquilo que traz esperança.

Avance – “… E avançando para as que estão diante de mim…” avançar, prosseguir, marchar, levante a cabeça, olhe para frente e vá à luta, é importante saber que quando resolvemos avançar na vida com Deus, o inimigo não vai ficar satisfeito, a palavra vai nos dizer que ele anda ao derredor bramando como um leão, mas a mesma Bíblia vai nos afirmar que “Se Deus é por nós quem será contra nós?”( Rom: 8.31). Enquanto prosseguimos teremos lutas, aflições, tribulações, dificuldades. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. (Rom. 8.37). Se formos fieis a Deus, certamente ele vai nos honrar.

Tenha um alvo – “Prossigo para o alvo” a pergunta é: aonde você quer chegar? Qual é o seu alvo? Alvo nos move, nos motivam, nos estimulam, se você estabelecer um alvo para sua vida, certamente todos os dias em que acordar terá alguma coisa para fazer. Sua vida terá sentido, entenderá que não está aqui por acaso: coloque o Reino de Deus em primeiro lugar (Mat: 6-33), procure viver uma vida de santidade – (1 Pe: 1.15), viva pela Fé – (Hb 10:38), leve esperança (Rm: 12.12). O nome dessa esperança chama-se Jesus de Nazaré. Amém.