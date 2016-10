Espiritismo em Canção: Show de Tim e Vanessa será neste sábado em Guarapari

Renda será para a construção da nova sede da SGEE

A Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas (SGEE) vai realizar no próximo sábado (15) a partir das 19h, no Sesc de Guarapari, o Show acústico dos cantores Tim e Vanessa. Com o tema “Espiritismo em canção”, os dois cantarão músicas de divulgação do cristianismo com foco nos ensinamentos e passagens do Evangelho e reflexão sob a ótica da Doutrina Espírita.

Além de Tim e Vanessa, a abertura do evento será com a Ave Maria interpretada pela cantora lírica Rafaela Vieira de Mello e com a banda Grupo Bem, com uma pegada mais jovem que prometer aquecer o público. Quem ainda não adquiriu o ingresso pode comprar pela internet no site Eventick ou no dia do evento na bilheteria do Sesc, que estará aberta a partir das 16h. O terceiro lote custa R$ 40 e toda a renda arrecada será utilizada na construção da nova sede da SGEE.

Segundo a organizadora do evento, Vânia Tiezzi, os cantores não vão cobrar nenhum cachê pela apresentação. “Toda a verba será para a nova sede, que será construída no bairro São Judas Tadeu. Ela terá mais espaço e a capacidade aumentará de 50 para 200 pessoas”. Atualmente a sede da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas fica na rua Guaçuí, 8, Ipiranga (Praia do Riacho).

Grupo Bem

O Grupo Bem – Bálsamo do Espiritismo em Música – tem por objetivo utilizar a música como ferramenta para envolver a sociedade e sensibilizá-la para a prática de valores cristãos e ideais compartilhados por todos que anseiam viver em paz, em harmonia, buscando auxiliar ao próximo sob todos os aspectos e disseminar o amor.

Confira!

Show Tim e Vanessa – Espiritismo em canção

Dia 15 de outubro

Às 19 horas

Local: SESC Guarapari – Rodovia do Sol, 1 – Muquiçaba – Guarapari

Auditório Praia de Santa Mônica

Abertura da bilheteria: 16h

Ingressos no local: Inteira R$ 40,00 – Meia Entrada R$ 20,00

www.eventick.com.br/show-tim-e-vanessa