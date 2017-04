Espírito Santo vai receber mais de um milhão de doses contra influenza

Por Glenda Machado em 7 de abril de 2017 / Destaque, Saúde

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começa no dia 17 de abril e vai até o dia 26 de maio, com realização do dia D no dia 13 de maio. O Ministério da Saúde enviará 1.065.500 doses de vacinas para o Estado. De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde para o Programa Estadual de Imunizações, a primeira remessa de vacinas para o Espírito Santo será enviada a partir da segunda-feira (10). O quantitativo, de 240 mil doses, representa 23% do total de doses a serem enviadas pelo governo federal. A meta é vacinar 90% do grupo prioritário, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Dentro dos grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde, estão crianças na faixa etária de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores de saúde; pessoas com doenças crônicas, como diabetes tipos I e II em uso de medicamento e hipertensão sistêmica com presença de outras doenças; indígenas; pessoas com 60 anos de idade ou mais; professores; população privada de liberdade; adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; funcionários do sistema prisional; gestantes; e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto).

“Precisamos que as pessoas que estão no grupo prioritário compareçam aos postos de vacinação, para que elas se protejam e protejam a coletividade. Vacinando essa parcela da população, conseguimos reduzir bastante a transmissão para as demais pessoas. O influenza é um vírus que causa gripe e pode levar a óbito quem tem o perfil de maior risco, por isso a vacina é muito importante para essas pessoas que estão no grupo prioritário”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, durante entrevista coletiva concedida à imprensa na tarde desta quinta-feira (06).

Oliveira ressaltou as doses da vacina serão enviadas em lotes, portanto, a população será vacinada aos poucos ao longo da campanha. “Não adianta correr e fazer fila. Vá com tranquilidade, pois não temos surto de gripe instalado no Espírito Santo. Este ano nós vamos começar a campanha antes do que começamos no ano passado”, orientou o secretário.

O vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), Kim Barbosa dos Santos, também comentou a importância de o público-alvo da campanha buscar a vacinação. “A vacinação contra gripe é de extrema importância para os indicadores de morbimortalidade do nosso Estado. Quando a gente começa a campanha, todo mundo quer vacina, mas existe um método para definição dos grupos prioritários e é importante que a vacina chegue para essa população”, comentou.