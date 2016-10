Estácio lança portal de cursos livres em diversas áreas

Por Redação Folha da Cidade em 19 de outubro de 2016 / Destaque, Educação

Para aumentar ainda mais as oportunidades de quem busca entrar ou se diferenciar no mercado de trabalho, a Estácio lança um portal com quase 250 cursos livres, com vários tipos de planos de assinatura que oferecem certificados.



A assinatura custa R$ 19,90 por mês, no cartão de crédito. Os cursos também podem ser adquiridos de forma individual, com pagamento via boleto, débito e cartão de crédito.

De acordo com a instituição, a assinatura dá ao aluno uma flexibilidade maior para realizar seus cursos. Por um valor acessível, ele pode estudar enquanto estiver com a assinatura ativa.

“Em 2017, pretendemos chegar a mais de 500 cursos online, que auxiliam o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos alunos e do público em geral”, contou Marcos Paulo Andrade, gerente de Cursos Livres da Estácio.

“Metade dos cursos disponíveis foi desenvolvida por professores da Estácio, e os demais são de parceiros, sempre avaliados por coordenadores ou professores da instituição de ensino”, completa Andrade.

A expectativa da gerência de cursos livres é que a maior procura seja nas áreas de Empreendedorismo, Gestão de Projetos e Excel. A carga horária varia de 1h a 40h de duração, com média de 8h.

Para conhecer os cursos acesse o portal pelo site www.estacio.br/cursoslivres.