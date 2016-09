Estácio realiza “Dia E” e semana da sustentabilidade

Nesta quarta-feira (14), a Estácio faz uma mobilização nacional em mais de 90 unidades espalhados pelo Brasil. A iniciativa, batizada de “Dia E”, tem como objetivo oferecer serviços para as comunidades do entorno da instituição de ensino, dar oportunidade para os alunos mostrarem seus conhecimentos ao público e promover integração entre diversas áreas da instituição de ensino. Milhares de pessoas, entre colaboradores corporativos, professores e alunos estarão no “Dia E”, que acontece pelo quinto ano consecutivo.

As várias unidades terão agendas específicas, que incluem assistência nutricional, orientação vocacional, oficinas, serviços jurídicos e contábeis, orientações sobre saúde e hábitos saudáveis, além de palestras sobre temas relevantes e atuais. As comunidades locais terão acesso aos serviços gratuitamente.

No Espírito Santo, participarão as unidades de Vitória e Vila Velha, que vão oferecer serviços como atendimento jurídico gratuito, oficinas de inclusão, campanhas de recolhimento de alimentos, dentre outras atividades.

O diretor geral da Estácio no estado, Rodrigo Biazon, destaca que esse é um evento de grande importância para a faculdade, pois envolve todos os cursos e fortalece a relação da instituição com a comunidade. “O Dia E é uma forma de incentivar nossos alunos na prática do voluntari

ado e da faculdade contribuir com ações para a comunidade em que ela está inserida”.

Sustentabilidade

Até o próximo sábado (17), a Estácio promove ainda a 4ª Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, com mais de 150 atividades gratuitas para a população em 22 estados e no Distrito Federal. Com o mote “Nenhum problema é tão pequeno quanto parece”, a ideia da campanha deste ano é trabalhar com um tema muito atual e com forte impacto junto aos alunos, colaboradores e comunidade: gestão de resíduos.

O objetivo é conscientizar e mostrar, não só aos alunos, mas também aos colaboradores e à comunidade como simples gestos podem contribuir para grandes transformações. Em peças publicitárias e em diversas ações, a campanha evidencia como os pequenos resíduos, que são gerados no dia a dia, podem causar grandes problemas ao meio ambiente, como: tampinhas plásticas, guimbas de cigarro, copos plásticos, canudinhos, tampinhas de garrafa e outros.

Este é o quarto ano consecutivo em que a Estácio promove, durante uma semana inteira, ações de sustentabilidade e responsabilidade social em todo o país. No Espírito Santo, a programação inclui visitas e campanha de doações para gestantes em vulnerabilidade social, feira de reuso com materiais didáticos usados, arrecadação de itens para o bazar da Apae, entre outras atividades.

Programação “Dia E” – Sábado (14)

Vitória

Avaliação Maturacional em crianças de 3 a 6 anos de idade

Local: CMEI Nelcy da Silva Braga, da rede Municipal de Vitória, em Maruípe

Horário: 13h30 às 17h

Curso envolvido: Educação Física

Orientação Jurídica

Local: Terminal de Carapina

Horário: 13h às 16h

Curso envolvido: Direito

Reciclar Solidário

Local: Área Comum da cantina

Horário: 19 às 22h

Curso envolvido: Jornalismo e Publicidade

Palestra de Marketing Pessoal

Local: Faculdade Estácio de Vitória

Horário: 19 às 21h (Dia 13/09)

Curso envolvido: Administração e Turismo

Oficinas de inclusão

Local: Faculdade Estácio de Vitória

Horário: 19h às 22h40

Curso envolvido: Fisioterapia

Eventos na ACCACI

Local: sede da associação, em Jardim Camburi

Horário: 14h às 18h

Ações:

– Arrecadação de Donativos (Pedagogia)

– Atendimento jurídico aos pais, em especial, para as questões relacionadas a acesso de medicamentos, abandono de tratamento e auxílios para o tratamento (Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ)

– Oficina de Leitura (Núcleo de Extensão e Atividades Complementares e Núcleo de Acessibilidade e Inclusão)

– Oficina de dança/atividade física (Educação Física)

– Campanha para mobilização de doadores de sangue e medula (Fisioterapia)

– Oficina para os funcionários da instituição (Administração)

– Exibição do filme “Um golpe do destino” no auditório da ACCACI, às 16h30, com a participação de alunos, pais e funcionário.

– Cobertura fotográfica do evento (Jornalismo e Publicidade)

Vila Velha

Campanha de entrega de biscoito e suco para doação a acompanhantes de enfermos em hospitais em Vila Velha

Local: Igreja Batista de Itapuã

Horário: Durante todo o dia

Curso envolvido: Direito

Recolhimento de pilhas e baterias e Recolhimento de alimentos não perecíveis para doação

Local: Faculdade Estácio de Vila Velha

Horário: Durante todo o dia

Curso envolvido: Administração

Recolhimento de alimentos não perecíveis para doação

Local: Faculdade Estácio de Vila Velha

Horário: Durante todo o dia

Curso envolvido: Ciências Contábeis

Eventos da Semana de Sustentabilidade

Local: Estácio Vila Velha

12 a 16/9, das 8h às 21h: Campanha de doações para gestantes em vulnerabilidade social, Feira de Sustentabilidade.

15 e 16/09, das 8h às 21h: Feira de reuso – “Sebo” de materiais didáticos usados.

16/09, das 16h às 17h: Arrecadação de itens para o bazar da APAE.