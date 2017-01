Estudante de direito e namorado são presos por tráfico de drogas em Guarapari

A estudante de direito Beatriz da Silva Lyra, 21 anos, foi presa junto com o namorado Sanderson Leal Scher, 23, por tráfico de drogas no bairro Muquiçaba, em Guarapari na tarde desta quinta-feira (26). O casal foi preso em flagrante no momento em que entregava quatro pinos de cocaína para uma usuária na Prainha de São Pedro.

A dupla entregava a droga na casa dos “clientes” de moto, mas na tarde de hoje quando foram fazer a entrega de quatro pinos de cocaína para uma cabeleireira, foram flagrados por policiais militares do Grupo de Apoio Operacional (GAO). O casal tentou fugir de moto quando viu os policiais, assim como a usuária, mas foram seguidos e detidos pelos militares. A estudante e a cabeleireira entraram em um supermercado e se separaram, mas foram localizados pelos policiais e presas. Sanderson foi localizado nas proximidades do supermercado.

Os policiais foram até a casa dos suspeitos e lá encontraram R$ 15.850,00 em dinheiro e mais 25 gramas de cocaína em um prato para ser endolada e vendida, além de uma bucha grande de maconha, dezenas de pinos vazios e quatro celulares.

O casal e a usuária foram levados para a delegacia de Guarapari. A delegada de plantão autuou os dois por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A reportagem do Folha da Cidade tentou conversar com o casal, mas eles não quiseram dar nenhuma declaração.