Estudantes de Alfredo Chaves participam da Olimpíada de Língua Portuguesa

Os estudantes da rede municipal de ensino de Alfredo Chaves foram inscritos na 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). A etapa municipal foi iniciada em agosto, período em que uma comissão julgadora avaliou e selecionou textos de 15 alunos, que agora concorrem na etapa estadual.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), a equipe organizadora considerou que o nível dos textos melhorou muito em relação a última edição da olimpíada, realizada em 2014.

Segundo a pedagoga coordenadora da OLP no município, Alesandra Paganini, “O trabalho dos professores na melhoria da leitura e da escrita dos alunos fez com que o concurso fosse bem disputado, com a participação de todas as 19 escolas da rede municipal”. Ela aproveitou para parabenizar a equipe. “Nossos parabéns a toda a equipe de educadores pelo belo trabalho”, concluiu.

Os finalistas da etapa municipal seguem na disputa estadual e pode ser selecionados para a etapa nacional. A premiação está prevista para o dia 06 dezembro, com local ainda a definir. Participam da Olimpíada professores da rede pública e estudantes do 5º ano no Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nas seguintes categorias: Poema, Memórias literárias, Crônica e Artigo de Opinião.

Categorias

Poema: 5º e 6º anos do Ensino Fundamental

Memórias literárias: 7º e 8º anos do Ensino Fundamental

Crônica: 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio

Artigo de opinião: 2º e 3º anos do Ensino Médio

Premiação

Entre os prêmios oferecidos aos finalistas das etapas estadual, regional e nacional estão medalhas, livros, computadores, impressoras, projetores, certificados e participação em oficinas culturais e de formação.

Textos selecionados na etapa municipal de Alfredo Chaves

Gênero literário – Poema –

1º lugar

Texto: Cantinho do Espírito Santo

Aluno: João Victor Pícoli Meneghel

Escola: EMEF Ana Araújo

2º lugar

Texto: Meu Pedacinho de Chão

Aluno: Tamiris Casagrande Gratieri

Escola: EMEF São Bento de Urânia

3º lugar

Texto: Cantos, encantos e recantos

Aluno: Luiz Felipe Hoffmam Pin

Escola: EMEF Felipe Modolo

4º lugar

Texto: Minha Terra

Aluno: Ricardo Simoni

Escola: EMUEF Santa Luzia de Urânia

5º lugar

Texto: O Lugar Maravilhoso

Aluno: Mariana Gottardo Berro

Escola: EMEF Crubixá

Gênero literário – Memórias Literárias

1º lugar

Texto: Vida verde, quero ver-te

Aluno: Luiz Felipe Píccoli Cavalini

Escola: EMEF Ana Araújo

2º lugar

Texto: Meu presente me condena

Aluno: João Victor Rosa Mariani

Escola: EMEF Felipe Modolo

3º lugar

Texto: Uma Jornada de Emoção

Aluno: Yasmim Bufolo Quintino

Escola: EMEF Engano

4º lugar

Texto: Cada Lembrança remete uma história

Aluno: Julia Bruschi Tolentino

Escola: EMEF Sagrada Família

5º lugar

Texto: No tempo da ferraria do Bonella

Aluno: Thalita Sartori Benincá

Escola: EMEF Celita Bastos Garcia

Gênero Literário – Crônica

1º lugar

Texto: Alguém morreu?

Aluno: Maria Lucia Damascena Rangel

Escola: EMEF Ana Araújo

2º lugar

Texto: Engano e desenganos que conquistam

Aluno: Clarisse Rosa Natalli

Escola: EMEF Engano

3º lugar

Texto: Meu Mundo

Aluno: Bruna Cavati Rossi

Escola: EMEF Fazenda Aparecida

4º lugar

Texto: Minha terra, minha vida

Aluno: Thalya Almeida Petri

Escola: EMEF Celita Bastos Garcia

5º lugar

Texto: Obra do acaso ou vontade de Deus?

Aluno: Flavia Campos Javarini

Escola: EMEF Sagrada Família

Fonte: Prefeitura de Alfredo Chaves.