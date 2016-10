Estudantes de Anchieta se preparam para a prova do Ifes

Por Marcos Siqueira em 14 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

Os estudantes de Anchieta estão se preparando para as provas do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Para melhorar o desempenho, a prefeitura ofereceu um curso destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

Eles foram selecionados após o primeiro trimestre do ano letivo, quando as notas de português e matemática foram lançadas, formando uma média que serviu como critério de avaliação.

O Pré-Ifes acontece na escola Novo Horizonte e conta com 90 alunos. As aulas começaram em junho e terminam em novembro e são ministradas por professores efetivos da rede de ensino municipal. Eles ganharam apostilas, transporte e alimentação.

No ano passado, mais de 40 alunos de Anchieta foram aprovados no Ifes de Guarapari e Piúma. As inscrições para o Ifes de todo o estado estão abertas até o dia 13 de novembro, no valor de R$ 68,00. Candidatos que precisam de isenção de taxa têm até o dia 27 de outubro. São observados também critérios de cotas raciais e para alunos egressos do ensino público.